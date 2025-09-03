La Chinchibarra gana 226 plazas con un nuevo aparcamiento gratuito en superficie

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, y el consejero de Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, visitan el nuevo aparcamiento gratuito en superficie Luis Cotobal

Salamanca suma desde hoy un nuevo respiro para los conductores en una de sus zonas más concurridas.

Entre las avenidas de San Agustín y Vicente del Bosque, en pleno barrio de Garrido-La Chinchibarra, se ha inaugurado un aparcamiento en superficie con 226 plazas gratuitas.

Una nueva zona que aliviará la presión de estacionamiento en los alrededores del pabellón de Würzburg, los centros escolares y el centro de salud.

El proyecto, que ha supuesto una inversión de 506.000 euros, se ha financiado al 50 % entre el Ayuntamiento de Salamanca y la Junta de Castilla y León, dentro del Fondo de Cooperación Económica Local General.

Durante la visita al nuevo espacio, el alcalde Carlos García Carbayo subrayó que en la última década se han creado en la ciudad 6.500 plazas netas de estacionamiento gratuito en superficie.

“Este esfuerzo es muy valorado por los salmantinos. Aquí, además, facilitamos la intermovilidad, con carril bici y paradas de autobús muy cerca”, señaló.

Carbayo adelantó también que el Consistorio estudia ampliar otros espacios de aparcamiento, como MercaSalamanca, donde podrían habilitarse 200 plazas más, y que las futuras obras de la avenida de Salamanca permitirán sumar nuevas bolsas de estacionamiento.

Por su parte, el consejero de Presidencia, Luis Miguel González Gago, puso en valor la colaboración estable que la Junta mantiene con los grandes municipios.

Recordó que en 2025 Salamanca ha recibido 1,4 millones de euros, de los que 1,1 se destinan a inversiones como la que hoy se materializa en la Chinchibarra.

“Un aparcamiento gratuito es una obra muy valorada porque mejora la movilidad, reduce el ruido y beneficia directamente a los vecinos del barrio y de toda la ciudad”, afirmó.

Para la Junta de Castilla y León, explica, esta actuación es un ejemplo de cooperación institucional. Desde 2022, la Consejería de la Presidencia ha destinado más de 65 millones de euros a los municipios de la Comunidad con más de 20.000 habitantes, de los cuales 16 millones se han repartido este año.

Fondos que, como en este caso, buscan dar respuesta a las necesidades reales de los vecinos y mejorar la calidad de vida en las ciudades.