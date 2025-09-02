Salamanca vivirá un gran otoño cultural: teatro, música, danza y literatura llenarán la ciudad hasta diciembre

El concejal de Cultura, Ángel Fernández, presenta la programación cultural prevista para los meses de septiembre a diciembre.

Salamanca encara el último tramo del año con una agenda cultural que parece diseñada para que nadie se quede sin plan.

Entre septiembre y diciembre, los teatros, salas y centros expositivos de la ciudad desplegarán un calendario con más de un centenar de actividades en las que caben casi todas las disciplinas: desde el teatro clásico hasta los estrenos de compañías locales, pasando por ópera, danza, música pop, flamenco, literatura y arte contemporáneo.

El Liceo volverá a ser el corazón de la programación. Allí se representarán 21 obras de teatro, con un abanico que va de la comedia ligera al drama social.

Luis Mottola abrirá la temporada con El submarino el 6 de septiembre, y apenas un día después llegará Inmaduros, pensada para el público de ferias. Habrá hueco también para títulos reconocibles, como Asesinato en el Orient Express, y para clásicos como Seis personajes en busca de autor, de Pirandello.

Los estrenos absolutos de compañías salmantinas marcan otro de los acentos de la programación: Leo, de Teatro de Poniente, Mi pequeño gran universo, de Jes Martin’s, Camuñas, de Katúa & Galea, Sin coto a mi libertad, de Métrica Pura, y Retahílas, de La Befana Producciones, que se adentra en la obra de Carmen Martín Gaite.

En noviembre, la veterana Lola Herrera regresará al Liceo con Camino a la Meca, mientras que Yllana Teatro pondrá la nota cómica con War Baby. El broche llegará en diciembre con Casa de muñecas, protagonizada por María León.

Música para todos los gustos

La agenda musical es igualmente extensa. En el CAEM se podrá ver a Miguel Campello, celebrar el 25 aniversario de Juanjo Bona o disfrutar de un concierto de Miguel Poveda en diciembre.

La Sala B, más pegada al público joven, acogerá a grupos como Saurom, La Fuga o Kaotiko, además de artistas locales como Bego Salazar, Carameloraro o Angelito de Salamanca.

El flamenco tendrá su espacio en el espectáculo Love Flamenco, y la música clásica contará con el XIV Ciclo de Conciertos de Cámara y Solistas, además de los primeros conciertos de temporada de la Joven Orquesta Sinfónica Ciudad de Salamanca.

Danza, ópera, circo y humor

El 13 de septiembre, Antonio Najarro presentará Extractos de querencia en los Jardines de Santo Domingo, dentro de la Noche del Patrimonio.

La compañía LaMov traerá Don Juan en noviembre y la ópera llegará de la mano de La Traviata. El circo tendrá su hueco en diciembre con Compaña y el espectacular Gran Circo Acrobático Chino.

El humor tampoco faltará: Goyo Jiménez subirá al CAEM con Misery Class, Dani Martínez y J.J. Vaquero pasarán por los escenarios salmantinos en noviembre y diciembre, y la Sala B acogerá de nuevo el Gran Café Teatro, con ese ambiente de cabaret que mezcla música, magia, danza y comedia.

El otoño será también tiempo de libros y debates. La Sala de la Palabra acogerá la presentación de nuevas publicaciones, como Tunantes de Salamanca, de José Manuel Ferreira Cunquero, o Iluminar los días, de José Luis Puerto.

La Torre de los Anaya recibirá será escenario de un nuevo Encuentro de Poetas Iberoamericanos, que este año recordará a Carmen Martín Gaite en el centenario de su nacimiento.

Habrá también un ciclo de conferencias en torno a la autora salmantina y una nueva edición del Diálogo de la Lengua, protagonizada por Espido Freire.

Siete exposiciones nuevas

La Torre de los Anaya conmemorará los 500 años del Cristo de la Agonía Redentora, mientras que el DA2 inaugurará seis nuevas muestras: desde Horizonte vertical hasta Tengo un animal singular, de Abigail Lazkoz, pasando por Prohibido prohibir, de Adrián Castañeda, o Voltar ao lugar de orixe, de Mateo Pardal.

El Palacio de Congresos añadirá a todo ello espectáculos de magia, humor, ballet y musicales, con nombres tan reconocidos como Pantomima Full, Martita de Graná o el Ballet de Kiev.