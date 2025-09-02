Todo listo para la Feria de Día de Salamanca: 28 casetas, mayor seguridad y nuevas propuestas gastronómicas

Las casetas ya levantan su estructura en las plazas y calles del centro de Salamanca.

La Feria de Día, convertida en uno de los símbolos de las Ferias y Fiestas de septiembre, regresa este jueves para llenar de vida la ciudad hasta el próximo 15 de septiembre.

En total serán 28 los establecimientos hosteleros participantes, distribuidos en cinco espacios emblemáticos: Plaza del Mercado, Plaza de los Bandos, calle Rector Lucena, Rúa Mayor y parque de la Alamedilla.

La inauguración oficial tendrá lugar este jueves, 4 de septiembre, a las 13:30 horas en la Plaza del Mercado.

Allí se dará el pistoletazo de salida a unas jornadas que combinan gastronomía, ambiente en la calle y el atractivo de una feria que, en palabras de Jorge Carlos Moro, presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca, “se ha convertido en una de las citas más queridas tanto para los salmantinos como para quienes nos visitan estos días”.

Moro recordó que “los hosteleros ponen toda su ilusión y esfuerzo para que la experiencia sea de calidad y para que todo el que se acerque disfrute de Salamanca también a través de su gastronomía”.

Jorge Carlos Moro, presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca Luis Cotobal

Horarios y control de la música

Las casetas abrirán de 12:00 a 00:30 horas, ampliándose hasta la 1:00 de la madrugada en vísperas de festivos. La música estará permitida en dos franjas concretas, de 12:00 a 16:00 y de 19:00 al cierre, para evitar molestias a vecinos y garantizar la convivencia.

Pinchos y calidad alimentaria

La oferta gastronómica mantiene su esencia: cada caseta podrá servir hasta cuatro pinchos, incluido el pincho de feria, además de un pincho de cuchara a mediodía.

Para reforzar la seguridad alimentaria, empresas salmantinas especializadas, impartirán formación a los hosteleros y realizarán controles de aceites, superficies y productos durante los días de celebración.

Además, el público podrá participar en la elección del mejor pincho de feria votando a través de una aplicación con código QR.

Compromiso con la sostenibilidad

La Feria de Día también refuerza su perfil sostenible. Cada caseta contará con contenedores específicos para separar residuos, aceite usado y vidrio, en colaboración con Ecovidrio, Ecoembes y Por Siete.

La limpieza se intensificará cada noche con recogida de basuras y baldeo de las zonas, algo que, según el concejal de Policía Administrativa, Fernando Carabias, “contribuye a que la ciudad amanezca al día siguiente con normalidad a pesar de la intensa actividad nocturna”.

Presentación Feria de Día de Salamanca 2025 Luis Cotobal

Más seguridad y más igualdad

Este año habrá 72 servicios policiales, seis más que en la edición anterior, para vigilar horarios, controlar ruidos y garantizar la seguridad ciudadana en todo el recinto.

Además, la concejalía de Igualdad repartirá más de 2.000 pulseras con el lema “Que con miedo no hay fiesta”, recordando que la diversión debe ir siempre unida al respeto.

Actividades paralelas

La Feria de Día se completa con actividades de carácter social y lúdico. El 7 de septiembre tendrá lugar el Custom Biker Day, con la ruta motera por las calles de Salamanca, y el día 10 la Alamedilla acogerá un espectáculo de magia con la asociación Insolamis, que trabaja con personas con discapacidad intelectual.

El concejal de Policía Administrativa, Fernando Carabias Luis Cotobal

Para Jorge Carlos Moro, esta cita “es un escaparate que muestra lo mejor de la hostelería salmantina y, al mismo tiempo, un espacio de convivencia donde la gente comparte momentos en la calle, junto a nuestro patrimonio histórico”.

En la misma línea, Fernando Carabias subrayó que la clave está en “lograr que la fiesta sea compatible con la seguridad y el respeto al entorno”, finalizó.

Puedes consultar la información completa aquí