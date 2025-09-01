Villamayor abre el plazo de inscripción para su programa de actividades culturales y deportivas del nuevo curso

María José García, concejala de Cultura y Educació, Salvador Ruano, concejal de Deportes y María Soledad García, concejala de Bienestar Social, Sanidad y Mayores

Villamayor ha presentado su programa de actividades para el curso 2025/2026, una iniciativa que busca impulsar la participación vecinal y reforzar la convivencia a través de la cultura, el deporte y la acción social.

Las inscripciones para personas empadronadas podrán realizarse entre el 1 y el 12 de septiembre.

Los no empadronados podrán hacerlo del 13 al 19 de septiembre, mientras que en el caso de los mayores de 65 años el plazo será del 15 al 19 de septiembre. Todas las actividades arrancarán el 1 de octubre.

En el área cultural, la programación incluye restauración de muebles, cerámica en distintos niveles, costura, bailes latinos, talla en piedra, escultura, fotografía, cartonaje, manualidades, pintura, informática, inglés y bailes charros.

El deporte también ocupará un lugar destacado, con disciplinas como fútbol sala, atletismo, petanca, tiro con arco, hockey patines, fútbol 11, pádel, baloncesto, patinaje, golf de iniciación, yoga, pilates, zumba y balonmano.

La oferta está pensada para todas las edades, fomentando además la práctica en familia y el trabajo en equipo como valores de convivencia.

Por último, el área de mayores y acción social ha diseñado un programa específico para personas de más de 65 años y pensionistas, con talleres de memoria, informática, inglés, manualidades, yoga, gimnasia, zumba, pilates y bailes latinos, charros y sevillanas.

Estas actividades buscan promover un envejecimiento activo, combatir la soledad no deseada y generar espacios de encuentro entre vecinos.