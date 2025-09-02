Dos hombres heridos en una pelea con arma blanca en la calle Filipinas de Salamanca

La calle Filipinas ha sido escenario este martes de un episodio de tensión a plena luz del día.

Alrededor de las 13:45 horas varios testigos alertaron de una fuerte pelea entre dos hombres a la altura del número 29, lo que motivó la rápida intervención de la Policía Local y Nacional.

Al llegar al lugar, los agentes comprobaron que la discusión había dejado heridos a ambos implicados. Uno presentaba una herida de arma blanca en una pierna y el otro había sufrido un golpe en la cabeza.

Ante la gravedad de la situación, la Policía Local solicitó asistencia sanitaria. Hasta el lugar se desplazó una UVI móvil para atender a los dos hombres

La Policía Nacional trabaja para esclarecer cómo se produjo la agresión y cuál fue el origen de la pelea.