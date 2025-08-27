Robo violento en un bar de Salamanca: dos mujeres detenidas tras intimidar a los dueños y destrozar el local

Lo que debía ser una noche más en un bar de Salamanca terminó con un episodio de violencia, destrozos y la llegada de la Policía.

Dos mujeres han sido detenidas tras protagonizar un asalto junto a una tercera cómplice que aún no ha sido localizada.

Las detenidas entraron en el local cuando los propietarios se encontraban dentro. Con amenazas y empujones lograron acceder a la zona de la barra y abrir la caja registradora. De allí se llevaron unos 150 euros entre billetes y monedas.

Durante la acción, incluso intentaron que el dueño les entregara las llaves de su coche, aparcado en la puerta. La negativa del propietario evitó que se llevaran el vehículo, pero no frenó la agresividad de las asaltantes.

Antes de huir, descargaron su rabia contra el televisor del bar, que destrozaron a golpes al pasar junto a la salida.

Cuando la Policía Nacional llegó al establecimiento, las tres mujeres ya habían desaparecido. Las cámaras de seguridad grabaron la secuencia completa y facilitaron su identificación.

Poco después, dos de ellas fueron localizadas, detenidas y trasladadas a dependencias policiales como presuntas autoras de un delito de robo con violencia e intimidación.

Las detenidas pasaron a disposición del Juzgado de Guardia de Salamanca. Mientras tanto, la investigación sigue abierta y no se descarta que en los próximos días se produzca la detención de la tercera implicada.