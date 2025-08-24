Dos heridos, uno grave, tras un atropello en la Gran Vía de Salamanca
A las 6:11 horas una llamada solicitaba asistencia para un hombre y una mujer que habían sido arrollados.
Dos personas han sido trasladadas al Complejo Asistencial de Salamanca, una de ellas grave, tras ser atropellados en la Gran Vía de Salamanca.
Una llamada al 112 a las 6:11 horas de este domingo solicitaba asistencia para un hombre y una mujer que habían sido arrollados.
El 112 pasa el aviso a la Policía Local de Salamanca, Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias, que envió una UVI móvil, y una ambulancia de soporte vital básico.
En el lugar, el personal sanitario ha atendido a los heridos y los ha trasladado al hospital.