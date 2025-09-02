El barrio Vidal estrena la renovación de sus tuberías: siete calles en obras y casi 190.000 euros de inversión

Los vecinos del barrio Vidal conviven ya con las máquinas y las zanjas abiertas en sus calles para la renovación de 553 metros de tuberías de agua potable que discurren bajo siete vías del barrio. Carpinteros, Cuchilleros, Curtidores, Pescadores, Tapiceros, Vidrieros y Joyeros.

El presupuesto ronda los 190.000 euros y forma parte de un plan mucho más amplio que recorre toda la ciudad.

En lo que va de año, Salamanca ha renovado redes en puntos como el Camino de las Aguas, la avenida de San Agustín, el bulevar de Jesús García en Pizarrales o la urbanización de La Vega.

El objetivo para finalizar 2025 es ambicioso: actuar sobre 11,5 kilómetros de conducciones repartidos en 69 calles de diez barrios, con una inversión cercana a los 3,7 millones de euros.

El balance de los últimos años muestra la magnitud del esfuerzo. En los últimos dos años ya se han sustituido más de 15 kilómetros de tuberías en 74 calles.

Y si se suman las actuaciones anteriores, la cifra alcanza los 21,5 kilómetros en 106 vías, con una inversión acumulada que supera los ocho millones de euros.

Tecnología contra las averías

Más allá del cambio de tuberías, la gran revolución ha llegado con el sistema de Gestión Activa de Presiones (GAP), en funcionamiento desde 2017.

Este mecanismo regula la presión del agua según la demanda y ha permitido ahorrar más de 18 millones de metros cúbicos, el equivalente a todo el consumo de la ciudad durante un año.

La diferencia se nota en la práctica: menos roturas, menos cortes y menos molestias para los vecinos.

En 2024 las incidencias bajaron un 17% respecto al año anterior y, si se compara con 2017, la reducción alcanza el 56%. En el primer semestre de 2025 se han contabilizado 49 roturas, un 43% menos que antes de la implantación del sistema.

Lo que hay bajo nuestros pies

Para quienes caminan cada día por las calles del Vidal o de cualquier otro barrio, estas obras apenas se traducen en un ruido de fondo, un desvío puntual o un vallado más en la acera.

Pero bajo el suelo, lo que ocurre es clave. La sustitución de viejas tuberías por otras nuevas que aseguran que el agua llegue a cada casa con más fiabilidad y con menos riesgos de averías.