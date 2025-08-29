Fallece Marcelino Cordero a los 70 años: tres décadas de servicio público en Ciudad Rodrigo y la Diputación

Ciudad Rodrigo despide a uno de los nombres más vinculados a su vida política reciente. Marcelino Cordero, exconcejal del Ayuntamiento mirobrigense y exdiputado provincial por el Partido Popular, ha fallecido este viernes 29 de agosto a los 70 años de edad.

Su trayectoria estuvo marcada por una dedicación constante al servicio público, tanto en la corporación municipal como en la Diputación de Salamanca.

Cordero inició su carrera política en 1995 como concejal delegado del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, responsabilidad que mantuvo de manera continuada durante años.

Entre 1996 y 2015 ejerció como teniente de alcalde, etapa en la que se consolidó como uno de los rostros más visibles del ayuntamiento en la localidad.

Posteriormente, entre 2015 y 2023, representó al municipio de Serradilla del Llano como concejal, manteniendo así un vínculo estrecho con la administración local hasta el final de su carrera.

En la Diputación Provincial de Salamanca ocupó responsabilidades en distintas legislaturas, casi de manera ininterrumpida desde 2003 hasta las últimas elecciones de 2023.

Fue diputado delegado de Asistencia a Municipios y Mancomunidades (2003–2007), de Escuelas Taller (2007–2011) y, más adelante, de Régimen Interior, Servicios Generales, Parque Móvil y Maquinaria, así como de Brigadas de Carreteras.

Fue entre 2019 y 2023 cuando desempeñó la delegación de Organización y Recursos Humanos, Régimen Interior y Servicios Generales, lo que le situó en la primera línea de la gestión provincial.

Nacido en Gijón el 6 de febrero de 1955, Marcelino Cordero fijó su residencia y su vida política en Salamanca, donde dedicó casi tres décadas al trabajo institucional.

En la memoria de compañeros y vecinos, dicen, queda el perfil de un político perseverante, con experiencia en la gestión de la administración local y provincial y muy ligado a la realidad de los municipios de la comarca de Ciudad Rodrigo.