Accidente de madrugada en Salamanca: una mujer acaba en el hospital tras un siniestro en la Vía Helmántica

La madrugada de este viernes, 29 de agosto, registró un accidente de tráfico en la capital del Tormes que obligó a movilizar a los servicios de emergencia.

El siniestro se produjo sobre las 05:00 horas en la Vía Helmántica, muy cerca del puente Enrique Estevan, cuando un turismo sufrió una salida de vía, por motivos que aún se desconocen, que dejó a sus dos ocupantes heridos.

Hasta el lugar acudieron efectivos de la Policía Local, Policía Nacional y personal sanitario de Sacyl.

A su llegada, encontraron a una mujer y un hombre conscientes y fuera del vehículo. La mujer, que presentaba lesiones de diversa consideración, fue trasladada en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital de Salamanca, mientras que el varón fue atendido en el propio punto del accidente y no necesitó ser evacuado.

La Policía Local de Salamanca investiga ahora las circunstancias del siniestro, ocurrido en una de las arterias principales de entrada y salida de la capital salmantina.