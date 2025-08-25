Unos turistas americanos visitan Salamanca y se quedan sin palabras al ver algo que no esperaban: "Es de película"

El calor del mediodía no parecía importar. Stuart y Stacy Pendleton, una pareja de turistas estadounidenses llegados desde San Francisco, se encontraba en plena Plaza Mayor de Salamanca junto al resto de su grupo.

Cámara en mano y mirada curiosa, no podían disimular la sorpresa. “Parece un decorado… pero es real. Es increíble”, confesaban, mientras trataban de asimilar lo que veían.

Lo que más les impresionó fue el resplandor de la piedra dorada que cubre buena parte del casco histórico, un sello único que, según ellos, parecía sacado de cine.

“En Estados Unidos no hay nada parecido. Aquí todo parece brillar. Es como si estuviéramos en una película”, decía Stuart entre risas, mientras Stacy giraba sobre sí misma intentando capturar cada detalle de la plaza.

Más allá de la monumentalidad, contaban que lo que más les había atrapado era el ambiente: las terrazas repletas, los estudiantes que cruzan las calles estrechas y ese bullicio pausado que da vida al centro histórico.

Stuart y Stacy Pendleton haciendo turismo en Salamanca Luis Cotobal

“No es solo la belleza, es cómo se siente todo. Tiene alma”, aseguraron antes de continuar su recorrido, con la promesa de volver a la ciudad para descubrirla con aún más calma si cabe.