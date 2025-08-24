Jaime Fernández Cuadrado, médico salmantino incluido por Forbes entre los 100 mejores, homenajeado en su tierra natal

Homenaje al doctor Jaime Fernández Cuadrado, en su tierra natal Miriam de la Torre

Este domingo, la localidad salmantina de El Campo de Peñaranda, se convirtió en escenario de un homenaje que traspasó lo institucional para adentrarse en el recuerdo compartido de un vecino que, desde la discreción, alcanzó la excelencia profesional sin desligarse nunca de sus raíces.

Un mes después de su fallecimiento, el pueblo rindió tributo al doctor Jaime Fernández Cuadrado, radiólogo de prestigio internacional y reconocido durante tres años por la revista Forbes entre los cien mejores médicos de España.

Familiares, amigos, vecinos y representantes de la corporación municipal se reunieron para descubrir una placa en su memoria y dar las gracias a quien llevó siempre a Salamanca y a su pueblo en el corazón, incluso desde los hospitales de referencia donde desarrolló gran parte de su carrera.

Una placa para perpetuar su legado

El homenaje tuvo como gesto central el descubrimiento de una placa conmemorativa. En ella se puede leer: “El pueblo de Campo de Peñaranda en memoria del Doctor Jaime Fernández Cuadrado. Por su dedicación al servicio de los demás”.

La corporación municipal, impulsora del acto, explicó que la idea surgió de la convicción de que había que dejar constancia del compromiso del doctor con la sociedad.

“Sabíamos que teníamos que hacer algo, porque lo mucho que aportó debía ser recordado. Esta placa quedará para siempre en nuestro pueblo como testimonio de lo que fue”, señaló el alcalde, Hermógenes Terradillos, durante su intervención, agradeciendo además la asistencia de los vecinos y el respaldo unánime de la familia.

“Un hombre bueno con dos pasiones”

Uno de los momentos más emotivos llegó con las palabras de la esposa del doctor, quien agradeció a los presentes las muestras de afecto recibidas desde su fallecimiento.

Recordó con ternura los veranos que la familia compartió en El Campo y las historias de juventud que Jaime relataba en esas estancias.

“Es especialmente emocionante que sea su pueblo el que le rinda este homenaje. Él siempre llevó a Salamanca y a El Campo en el corazón. Es un pueblo pequeño, pero con grandes valores, y eso le enorgullecía. Jaime fue, ante todo, un hombre bueno, con dos grandes pasiones: su familia y su trabajo, a través del cual pudo ayudar a muchísima gente”, afirmó, visiblemente emocionada.

La familia subrayó también la entereza con la que afrontó su enfermedad, diagnosticada a finales del año pasado, y agradeció la solidaridad y el cariño recibidos en los meses más duros.

“Este pequeño homenaje es un gran homenaje para nosotros, porque asegura que él seguirá vivo en la memoria de todos”, concluyó.

Una carrera de referencia en la radiología española

La trayectoria profesional de Jaime Fernández Cuadrado es difícil de condensar en pocas líneas.

Licenciado en Medicina por la Universidad de Salamanca, se especializó en Radiodiagnóstico en el Hospital La Paz de Madrid. Desde 2007 desarrollaba su actividad en el ámbito de la medicina privada, donde alcanzó puestos de máxima responsabilidad.

Era jefe del Departamento de Diagnóstico por Imagen de cuatro hospitales universitarios madrileños: el Rey Juan Carlos de Móstoles, el Infanta Elena de Valdemoro, el General de Villalba y la Fundación Jiménez Díaz, centros de referencia en los que su labor marcó huella.

Su nombre apareció durante tres años consecutivos en la lista elaborada por la revista Forbes que selecciona a los cien mejores médicos de España, un reconocimiento que confirmaba su prestigio profesional a nivel nacional.

Compromiso y docencia

Especialista en Radiología General, Abdomen, Tórax y Cardiaca, Fernández Cuadrado fue además miembro del Grupo de Asesores de la Sección de Resonancia Magnética de la Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM).

Su participación en estudios de alto nivel y en más de una decena de congresos nacionales e internacionales le valió múltiples reconocimientos.

Compaginó su labor asistencial con la docencia, formando a estudiantes de medicina y a técnicos de imagen. Compañeros y estudiantes destacan que no era un hombre de exhibir méritos, pero sí de poner su conocimiento al servicio de la comunidad médica.

“Ante todo, era una gran persona y un compañero siempre dispuesto a ayudar”, recuerdan quienes trabajaron con él.

Su pueblo, consciente de ese esfuerzo silencioso, quiso subrayar hoy no solo sus logros médicos, sino también su humanidad y entereza.