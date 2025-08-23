Moronta sufre un incendio forestal que movilizó a brigadas terrestres y medios aéreos

Imagen aérea del incendio en la localidad de Moronta

La localidad de Moronta, en la comarca salmantina de Vitigudino, vivió este sábado una jornada marcada por el fuego.

Poco después del mediodía se declaró un incendio forestal que obligó a desplegar un importante operativo de extinción.

El aviso se registró a las 12:13 horas y, desde ese momento, hasta 22 medios trabajaron en la zona para contener las llamas.

Entre ellos participaron dos técnicos, cinco agentes medioambientales, cuadrillas terrestres, cuatro autobombas y un bulldozer, además de tres equipos helitransportados y cuatro helicópteros que apoyaron las labores desde el aire.

La Junta de Castilla y León declaró el nivel de peligrosidad 1 durante las primeras horas y, por el momento, no se ha concretado la superficie afectada y las causas permanecen bajo investigación.

El despliegue permitió estabilizar la situación alrededor de las 16:15 horas, evitando que el fuego alcanzara mayores dimensiones.