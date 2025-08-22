El precioso pueblo de Salamanca que ha conquistado a National Geographic por su casco histórico: “Es un orgullo”

Pasear por las calles empedradas de Ciudad Rodrigo es como abrir un libro de historia en tres dimensiones.

Murallas centenarias, palacios renacentistas y la imponente catedral acompañan al visitante en un recorrido donde el pasado no solo se respira, sino que se conserva con mimo.

Esa labor continua de protección y puesta en valor ha sido reconocida ahora por la revista Historia National Geographic, que ha nominado a este municipio salmantino a los II Premios de los Lectores +Historia, en la categoría de Mejor Conservación del Casco Histórico Amurallado.

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha acogido la noticia con entusiasmo, agradeciendo a la publicación el reconocimiento y haciendo un llamamiento a vecinos, turistas y enamorados del patrimonio para que participen en la votación abierta a través de la web de Historia National Geographic.

Para que el voto sea válido, es necesario elegir un candidato en cada una de las seis categorías del concurso. Entre todos los participantes se sortearán diez cámaras Fujifilm Instax Mini LiPlay.

Una fortaleza viva que sigue inspirando

Ciudad Rodrigo no lo tendrá fácil. Compite con otras joyas del patrimonio español como Besalú (Girona), Aínsa (Huesca), Trujillo (Cáceres) y Dalt Vila (Ibiza).

Pero lo que hace especial a este enclave salmantino, además de la belleza de su recinto amurallado, es el compromiso continuo de sus vecinos y administraciones con la conservación de su legado.

Joana Veloso, delegada de Comunicación del Consistorio mirobrigense, ha subrayado que esta candidatura es un homenaje al trabajo diario que se realiza desde el Ayuntamiento, con el respaldo de instituciones como la Diputación de Salamanca, la Junta de Castilla y León y el Gobierno de España.

“Invitamos a todos los que han recorrido nuestras calles, a quienes nos han visitado alguna vez, a que voten por nosotros. Esta nominación también es suya”, ha afirmado.

Cómo votar

Los premios buscan distinguir a aquellas ciudades o pueblos españoles amurallados que han sabido proteger y revitalizar su casco histórico hasta convertirlo en una experiencia viva y educativa para entender mejor la historia del país.

En el caso de Ciudad Rodrigo, su recinto fortificado es una de las señas de identidad de la comarca y un reclamo turístico de primer orden durante todo el año.

Las votaciones permanecerán abiertas hasta el 12 de octubre. Para participar, basta con entrar en el sitio web oficial de la revista (historia.nationalgeographic.com.es) y seleccionar a un nominado por cada categoría.

El nombre de los ganadores se publicará en el número de diciembre de la revista.