La Junta desmiente que la muerte de un hombre en Salamanca esté relacionada con su ayuda en un incendio

Voluntarios tratan de apagar uno de los incendios en Castilla y León. Susana Vera Reuters

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Sanidad, ha tenido que desmentir este viernes que un hombre que había colaborado en las tareas de extinción del incendio de Cipérez (Salamanca) hubiese fallecido días después como consecuencia de complicaciones respiratorias a raíz de la inhalación de humo.

Tras hacerse eco durante la celebración de la Diputación Permanente los portavoces de Vox y UPL, David Hierro y Luis Mariano Santos, respectivamente, de la noticia aparecida en algunos medios, el departamento dirigido por Alejandro Vázquez ha querido aclarar que su defunción no ha tenido que ver con los incendios.

Además, el portavoz de Vox, visiblemente emocionado, relató que mantenía una relación de amistad con el fallecido tras coincidir durante una experiencia laboral previa.

"Desde la Junta se informa de que su fallecimiento no está relacionado con la inhalación de humo", han incidido en su escrito desde el Ejecutivo autonómico.

Según pudo conocer durante la tarde del jueves este medio por fuentes del municipio donde residía, el hombre comenzó a sentirse indispuesto el pasado lunes, falleciendo el miércoles mientras era trasladado a Valladolid para una intervención de urgencia.

Sin embargo, estas mismas fuentes ya avanzaban que la causa del fallecimiento podía no estar relacionada con su colaboración en los incendios. Extremo que igualmente fue confirmado por Sacyl a este periódico y que este viernes ya ha desmentido la Consejería de forma pública tras hacerse eco sendos portavoces de las informaciones publicadas en otros medios.

"Hasta el momento, en Castilla y León se han confirmado tres fallecimientos relacionados con los incendios producidos estos días en la Comunidad", han zanjado en su comunicado.