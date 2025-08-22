El campo del Rosa Colorado se renueva con césped artificial de última generación, nuevas porterías y luz LED

El campo de fútbol del Complejo Deportivo Municipal Rosa Colorado ya luce nuevo.

El Ayuntamiento de Salamanca ha completado una actuación integral en estas instalaciones, situadas en el barrio de Capuchinos, con una inversión total de 285.000 euros.

La intervención ha permitido renovar tanto el pavimento como el equipamiento del campo, adaptándolo a las necesidades actuales del deporte base y federado.

La principal mejora ha sido la sustitución del anterior pavimento por un césped artificial de última generación, homologado para la práctica de fútbol 11 y fútbol 7.

En concreto, el nuevo terreno cumple con la normativa UNE-EN 15330-1 y cuenta con el sello FIFA Quality Licenses, que certifica los estándares de calidad, durabilidad y seguridad exigidos para el juego profesional. Las dimensiones del campo son de 97,5 por 53,5 metros, dentro de los márgenes reglamentarios.

Junto a esta actuación principal, se han instalado nuevas porterías, banquillos cubiertos, y redes perimetrales, lo que mejora no solo la estética del campo, sino también la comodidad de los equipos y la seguridad en las bandas.

Además, se ha renovado el sistema de riego del terreno de juego, optimizándolo para un uso más eficiente del agua, especialmente importante en periodos de sequía o calor extremo.

Uno de los cambios más visibles afecta a la iluminación. El Ayuntamiento ha sustituido las antiguas luminarias por proyectores LED de alta eficiencia energética, con el objetivo de reducir el consumo eléctrico y mejorar la visibilidad durante las sesiones de entrenamiento y los partidos celebrados en horario nocturno.

Los trabajos ya han concluido y, de hecho, varios clubes de fútbol salmantinos comenzaron ayer sus entrenamientos sobre el nuevo césped del Rosa Colorado, dando inicio a la pretemporada con mejores condiciones.