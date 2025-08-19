Salamanca da luz verde a su primera área para autocaravanas: estará junto al recinto ferial

Área de estacionamiento para autocaravanas y cámper de Salamanca Ayto. Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca ha iniciado los trámites para hacer realidad una demanda creciente entre turistas y viajeros sobre ruedas: la creación de un área específica para el estacionamiento de autocaravanas y furgonetas camperizadas.

El futuro espacio se ubicará en una parcela municipal de unos 4.000 metros cuadrados, situada entre las calles Cañada de La Aldehuela y Camino Río Primera, justo al lado del recinto ferial.

La licitación ya está en marcha y contempla una concesión de diez años, sin posibilidad de prórroga, con un canon mínimo anual de 300 euros.

El adjudicatario será el encargado no solo de gestionar y explotar el espacio, sino también de asumir el coste completo de su construcción y de la instalación de todos los servicios necesarios.

El pliego establece un plazo estimado de dos meses desde la firma del contrato para completar todos los trámites administrativos, incluyendo permisos, documentación y licencias.

Una vez en funcionamiento, el área contará con capacidad para unas 50 plazas, adaptadas a diferentes tamaños de vehículos, y estará equipada con los requisitos marcados por la normativa autonómica.

Aseos, duchas, punto de vaciado de aguas negras y grises, tomas eléctricas, recarga de agua potable, lavandería, videovigilancia y máquinas de ‘vending’.

La cercanía con el Tormes, los espacios deportivos y el recinto ferial convierte esta ubicación en una de las más atractivas para este tipo de público.

El concejal de Fomento, Fernando Carabias, explicaba el pasado mes de junio que este proyecto era un compromiso electoral del equipo de Gobierno, motivado por el auge del 'caravaning tras la pandemia.

“Una ciudad como Salamanca, donde el turismo es clave, no podía seguir dándole la espalda a esta modalidad”, subrayó.