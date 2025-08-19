Nivel 1 en el incendio de Candelario: las BRIF trabajan en la cima y se esperan medios aéreos

El incendio forestal que desde el lunes afecta a la cima de la Sierra de Candelario ha sido elevado a nivel 1 del Índice de Gravedad al complicarse las condiciones meteorológicas y la operativa de extinción.

El fuego, procedente de Hervás (Cáceres) y conocido como el incendio de Jarilla, cruzó en la tarde de ayer la frontera autonómica y accedió a la provincia de Salamanca por la cumbre de la sierra, en una zona de alto valor ambiental.

La alcaldesa de Candelario, Elvira Fernández, en conversación con EL ESPAÑOL de Castilla y León, ha confirmado que el incendio se encuentra actualmente confinado en una zona de piedra y matorral ya quemada en el gran incendio de 2022, lo que “limita en parte su propagación, aunque obliga a extremar las precauciones por el viento”.

Según ha detallado, no existe riesgo para el núcleo urbano y se mantiene una vigilancia constante, con el dispositivo activado en alerta.

Durante la jornada de este martes ya se encuentran trabajando en la zona las Brigadas contra Incendios, mientras se espera la llegada de los medios aéreos para apoyar los trabajos de control desde el aire, una vez que las condiciones de visibilidad lo permitan.

La entrada del fuego desde Extremadura se temía desde primeras horas del lunes.

A pesar del esfuerzo realizado con maquinaria pesada y cortafuegos, las llamas terminaron alcanzando la cima por su vertiente sur en la última franja de la tarde. Desde entonces, el operativo se mantiene desplegado en la zona con medios técnicos y humanos.

La Junta ha elevado el nivel del incendio ante la dificultad que presenta el terreno para actuar por tierra y por la posibilidad de que las condiciones cambien de forma imprevisible.

La zona en la que se encuentra es de acceso difícil y con combustibles vegetales secos, lo que complica las labores de extinción, explica.

Desde el Ayuntamiento de Candelario piden prudencia, tranquilidad y evitar cualquier desplazamiento innecesario hacia la zona afectada.