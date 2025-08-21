Fernando Castaño asume la Alcaldía de Santibáñez de la Sierra tras prosperar una moción de censura

Fernando Castaño junto a varios dirigentes del Partido Socialista de Salamanca, tras la celebración del pleno

El municipio salmantino de Santibáñez de la Sierra ha oficializado este jueves un relevo en su Alcaldía tras la aprobación de una moción de censura presentada por el Grupo Socialista.

El hasta ahora portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Fernando Castaño, ha sido investido nuevo alcalde del municipio tras obtener el respaldo mayoritario de la Corporación, con tres votos a favor frente a los dos del Partido Popular.

El cambio se produce dos años después de las últimas elecciones municipales, cuyos resultados otorgaron tres concejales al PSOE y dos al PP.

No obstante, la entonces candidata popular, Elena Nieto, fue investida alcaldesa en 2023, cargo que ha ejercido hasta la aprobación de la moción de este jueves.

La moción de censura ha sido defendida por los ediles socialistas, dicen, como un paso necesario para “recuperar la normalidad institucional” del Ayuntamiento y responder a las “demandas vecinales”.

Durante el Pleno, los representantes socialistas han argumentado su decisión en base a la gestión realizada en estos dos años, que consideran “insuficiente para atender las necesidades del municipio”.

El nuevo alcalde, Fernando Castaño, ha tomado posesión del cargo durante la sesión plenaria celebrada esta mañana y ha asegurado que su prioridad será “trabajar por el bienestar de los vecinos, retomar proyectos necesarios y garantizar una gestión cercana y eficiente”.

“Mentiras e intereses personales”

La hasta ahora alcaldesa de Santibáñez de la Sierra, Elena Nieto, ha reaccionado a la moción de censura calificándola como “una medida que responde a intereses únicamente personales” y acusando a los impulsores de utilizar “mentiras” al servicio de fines ajenos al interés general.

Nieto ha reivindicado su trabajo al frente del Consistorio, subrayando que durante su mandato se han impulsado más de medio centenar de proyectos orientados a mejorar los servicios y las infraestructuras del municipio.