VÍDEO | Del pantano al juzgado: la rave ilegal de Salvatierra deja un reguero de sanciones y seis detenidos

La Guardia Civil ha dado por finalizado el amplio dispositivo de seguridad desplegado en la localidad salmantina de Salvatierra de Tormes con motivo de la macrofiesta ilegal que, desde el pasado viernes, 8 de agosto, congregó a miles de personas junto al pantano de Santa Teresa.

Según las estimaciones oficiales, hasta 8.000 asistentes, en su mayoría procedentes de Francia, habrían participado en este evento clandestino al aire libre.

Desde el primer momento en que se detectó la llegada masiva de vehículos a la zona, las fuerzas de seguridad activaron un operativo permanente de control y vigilancia, tanto en los accesos como en el entorno natural afectado.

El objetivo era prevenir alteraciones del orden público, detectar posibles armas o sustancias estupefacientes y asegurar la seguridad vial en las carreteras cercanas, incluyendo controles de alcohol y drogas a los conductores.

Un despliegue sin precedentes

Desde la Comandancia de Salamanca se movilizaron patrullas de la Compañía de Béjar, agentes del Subsector de Tráfico, del SEPRONA y de la unidad USECIC.

También participaron equipos de refuerzo llegados desde Sevilla, Barcelona, Valencia, León, Zamora, Ávila, Valladolid y Segovia, además de efectivos del Grupo de Actividades Subacuáticas (GEAS) para controlar el entorno acuático del pantano.

Todo ello coordinado desde un Puesto de Mando Avanzado instalado sobre el terreno.

Agentes del Subsector de Tráfico en el operativo con motivo de la rave ilegal celebrada en el Pantano de Santa Teresa

Un operativo con cifras contundentes

Se han producido seis detenciones. Dos por tráfico de drogas, tres por conducción bajo los efectos de estupefacientes o con el carné de conducir retirado, y una más por estar citado por un juzgado de Guadalajara.

Además, se han tramitado 181 denuncias por tenencia de drogas y armas, otras 129 por conducir bajo los efectos de sustancias estupefacientes, 26 por alcohol y una por navegación ilegal al transportar asistentes por el pantano.

Agentes del Grupo Pegaso (drones) en el operativo con motivo de la rave ilegal celebrada en el Pantano de Santa Teresa

El capítulo de infracciones no termina ahí

Aún se están tramitando centenares de denuncias más por acampadas ilegales en el paraje natural.

A pesar del volumen de personas y el contexto del evento, no se han registrado alteraciones graves del orden público. Eso sí, los agentes han tenido que colaborar en cuatro ocasiones con los servicios sanitarios de urgencia.