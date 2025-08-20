Solo cuatro policías para 7.600 habitantes en este municipio de Salamanca: “La situación es penosa e insostenible”

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado públicamente la “penosa e insostenible” situación que atraviesa la Policía Local de Carbajosa de la Sagrada (Salamanca), motivada por la escasez de agentes y por las “pésimas condiciones laborales” en las que desarrollan su trabajo.

El sindicato lamenta que durante las fiestas patronales de la pasada semana “no hubiera ningún policía de servicio” debido a que la totalidad de la plantilla se encontraba de vacaciones o de baja.

Carbajosa cuenta con una población de 7.600 habitantes en crecimiento y un polígono industrial de relevancia, pero únicamente dispone de cinco efectivos policiales (un oficial y cuatro agentes), cuando según la normativa vigente le corresponderían 13.

CSIF denuncia que los agentes sufren cambios de cuadrantes y horarios “impuestos de forma unilateral”, con jornadas que incumplen los descansos mínimos.

Los turnos y las vacaciones

Como ejemplo, citan turnos que finalizan a la 01:00 horas y que obligan al mismo agente a reincorporarse al servicio a las 06:00 horas reduciendo el tiempo real de disfrute. Por esta situación, el sindicato ha presentado un recurso de reposición contra los cambios de horarios.

La falta de personal también afecta a los dispositivos de seguridad en eventos. En el pregón de las fiestas solo se desplegaron dos agentes, cuando habitualmente eran cinco, lo que a juicio del sindicato pone en riesgo tanto a los efectivos como a la ciudadanía.

A ello se suma que el equipo de gobierno compensa las horas extra con tiempo libre, lo que provoca más ausencia de agentes e incluso el cierre de la oficina policial.

En el plano material, CSIF advierte que los medios son “obsoletos e insuficientes”: vehículos antiguos, ausencia durante meses de equipos de transmisión porque el coste de 1.200 euros al año fue considerado elevado, y carencia de un programa de gestión policial. Actualmente, la Policía Local trabaja con una base de datos creada por ellos mismos en Microsoft Access.

El sindicato critica además la “incoherencia” del alcalde y diputado en el Congreso, Pedro Samuel García, quien ha reclamado en el Parlamento mejoras salariales y más recursos para la Guardia Civil, mientras que en su municipio la Policía Local tiene “uno de los salarios más bajos de Castilla y León” y opera con “recursos precarios”.

Por todo ello, CSIF exige al Ayuntamiento medidas urgentes para reforzar la plantilla, garantizar el cumplimiento de la normativa en descansos y conciliación familiar, y dotar a los agentes de los medios necesarios para atender las necesidades de la población.