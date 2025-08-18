Más de 400 familias reciben ayudas municipales de urgencia en Salamanca durante el primer semestre del año

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, junto a la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez

El Ayuntamiento de Salamanca ha concedido durante los seis primeros meses de este año un total de 419 ayudas de urgencia social a personas empadronadas en la ciudad.

Estas prestaciones tienen como finalidad aliviar situaciones de grave necesidad económica, garantizando el acceso a bienes de primera necesidad, servicios básicos y tratamientos médicos no cubiertos por el sistema sanitario.

La medida, impulsada a través de la Concejalía de Familia e Igualdad de Oportunidades, forma parte del escudo social municipal, un recurso que, en palabras de la concejala Miryam Rodríguez, demuestra “el compromiso constante del Ayuntamiento para ayudar a las personas a salir adelante en los momentos más difíciles”.

Estas ayudas están dirigidas a personas o unidades familiares empadronadas en Salamanca, o con al menos seis meses de residencia en cualquier municipio de Castilla y León, que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica.

Para acceder a ellas es imprescindible la valoración previa por parte del equipo técnico del Centro de Acción Social (CEAS) correspondiente, así como el cumplimiento de ciertos requisitos de renta: los ingresos no deben superar el 1,35 del IPREM anual en 14 pagas, con incrementos en función de las características familiares.

Los conceptos que cubren estas ayudas son múltiples. En primer lugar, los relacionados con la alimentación, la adquisición de productos de higiene o protección personal, y el pago de suministros esenciales del hogar, como la electricidad, el agua, el gas, la telefonía o internet.

También se contemplan gastos de comunidad, en especial si incluyen calefacción o agua caliente.

En el caso de necesidades habitacionales, el Ayuntamiento puede subvencionar parte del alquiler de la vivienda habitual, ajustándose a los índices de referencia establecidos para Salamanca.

Siempre previa evaluación técnica, se permite también sufragar gastos vinculados a la salud desde tratamientos médicos y psicológicos hasta ayudas auditivas, ópticas, dentales o protésicas, siempre que respondan a una necesidad clínica esencial y estén diagnosticadas por el Sistema Público de Salud.

La cobertura se extiende, además, a la adquisición de productos básicos para la infancia, como pañales o alimentos infantiles, en función de la situación familiar concreta.