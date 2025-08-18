Candelario mantiene la calma: el incendio no ha entrado en su término y el casco urbano está fuera de peligro

Candelario descarta riesgo para el casco urbano por el incendio de Hervás, aunque mantiene la vigilancia en la sierra Ayuntamiento de Candelario

El Ayuntamiento de Candelario ha enviado durante la tarde de este lunes un mensaje de tranquilidad a su población ante la evolución del incendio originado en Hervás.

Aunque avanza hacia la vertiente del Jerte, no ha alcanzado el término municipal ni representa por el momento ningún peligro para el casco urbano ni las viviendas diseminadas.

Desde el Consistorio se pide evitar el alarmismo y confiar exclusivamente en los canales oficiales, cuyas informaciones, subrayan, han sido rigurosas y veraces desde el inicio del fuego.

En este sentido, se insiste en que la situación está controlada en Hervás y que el frente activo se dirige ahora hacia zonas de mayor altitud en la sierra.

Aunque no se descarta que puedan verse afectadas partes altas del término de Candelario, como el entorno de El Torreón, las autoridades recalcan que se trata de zonas de pedregal y matorral, donde el impacto será limitado y en ningún caso supondrá un riesgo directo para la población.

El Ayuntamiento ha informado de que mantiene activos todos los canales de vigilancia y coordinación con los organismos implicados en la gestión del incendio.

Además, se actualiza constantemente el nivel de información y se mantienen las precauciones necesarias ante cualquier posible evolución del fuego.