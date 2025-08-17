Panorama, tras su actuación suspendida, regresa al primer sitio que la vio actuar en Castilla y León: “Es una gran inversión”

Decir orquesta Panorama es sinónimo de éxito seguro. Aunque es cierto que como Felipe II, no siempre se puede luchar contra los elementos. Y esto es lo que le ocurrió a la popular banda el pasado Rabanales en un pequeño pueblo de Zamora.

Hace diez días tuvo que suspender su espectáculo en este municipio de 500 habitantes por problemas técnicos, una ausencia que dejó a muchos seguidores con las ganas de bailar y cantar junto a ellos.

Pues bien, la vida da segundas oportunidades y Panorama volverá a pisar tierras castellanas el próximo lunes 18 de agosto para actuar en la Plaza Mayor de Guijuelo (Salamanca) con su gira 'Epic Tour’.

La expectación es alta. El aforo de la Plaza Mayor se acotará para unas 13.500 personas, aunque cada año hay público que sigue el espectáculo desde las calles cercanas.

Y es que Panorama tiene un vínculo especial con Guijuelo: este año se cumplen diez actuaciones en la localidad, que fue el primer lugar fuera de Galicia donde la orquesta actuó.

En Guijuelo, todo está listo para recibirlos. Roberto H. Garabaya, concejal de Festejos, asegura que la organización ha cuidado cada detalle para evitar contratiempos: "La planificación lleva meses de trabajo. Decidimos que las orquestas estén en el centro del pueblo, junto a toda la hostelería, para que el dinero quede aquí”.

Eso sí, para curarse en salud, ya adelanta que en lo eléctrico no hay problema: “Contratamos los generadores que ellos necesitan y todo queda preparado".

El edil subraya que traer a una formación como Panorama es una inversión: "Los hoteles que tenemos están llenos y en los restaurantes no hay sitio para comer. Esto demuestra que el gasto está más que amortizado incluso antes de que lleguen las fiestas".

El año pasado, como en los anteriores, lo petó. Por eso desde el Consistorio saben que apostar por esta orquesta es hacerlo por caballo ganador.

Su caché

El caché de estas grandes orquestas, detalla, ronda entre los 30.000 y 36.000 euros, especialmente en agosto, cuando la demanda es máxima. Aunque reconoce que al hacerlo con bastante previsión, este dinero no es excesivo, ya que cualquier otra banda en estas fechas casi llega a ese caché.

La previsión en Guijuelo es grande. Hasta el punto de que ya tienen orquestas planificadas para el 2026. “Esto no lo puedo dejar porque debido a la amplia pandemia, muchas orquestas se fueron al garete. Entonces muchas han desaparecido y la demanda es alta comparada con la oferta”.

Pero ojo, que en esta localidad conocida por su jamón gusta y mucho las orquestas. Hasta el punto de que dos días después contarán con otra de las más grandes. La Paris de Noia. Para los no entendidos en este mundillo, es como tener a Mbappe y a Lamine Yamal en el mismo equipo.

“Al final está siendo un gran esfuerzo porque todas las actividades sean gratuitas, pero cuando te viene mucha gente al pueblo, pues ves que ha merecido la pena”.

Garabaya invita a todos a sumarse a la celebración de todos los días: "Las fiestas son de todos los guijuelenses y todos quedáis invitados. No vamos a defraudar".

Así, la noche del 18 de agosto será un reencuentro con la música de Panorama, pero también un ejemplo de cómo una buena organización y una apuesta decidida por la cultura pueden convertir una actuación en un motor económico y social para todo un pueblo.