Trasladan al hospital a un bombero y a un hombre con quemaduras en los brazos del incendio de Cipérez

Un hombre de 61 años ha resultado herido con quemaduras en los brazos en Cipérez. En esta localidad, hay activo uno de los incendios de nivel 2 de la Comunidad, el de San Cristóbal de los Monchuelos, perteneciente al municipio de Cipérez, en Vitigudino.

La sala de emergencias 112 ha recibido un aviso sobre las 16:16 horas alertando del suceso y de que el hombre se había quemado los brazos en la carretera de Vitigudino. Rápidamente, dan aviso a los Bomberos, Emergencias Sanitarias- Sacyl, la Guardia Civil, CCE, Medio Ambiente.

Además, han recibido otra llamada en el mismo municipio pidiendo asistencia para un bombero que se encontraba en mal estado. La llamada ha tenido lugar a las 16:47 horas y ha sido por parte de la Guardia Civil.