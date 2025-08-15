Trasladan al hospital a un bombero y a un hombre con quemaduras en los brazos del incendio de Cipérez
Ambos sucesos han tenido lugar pasadas las 16:00 horas.
Un hombre de 61 años ha resultado herido con quemaduras en los brazos en Cipérez. En esta localidad, hay activo uno de los incendios de nivel 2 de la Comunidad, el de San Cristóbal de los Monchuelos, perteneciente al municipio de Cipérez, en Vitigudino.
La sala de emergencias 112 ha recibido un aviso sobre las 16:16 horas alertando del suceso y de que el hombre se había quemado los brazos en la carretera de Vitigudino. Rápidamente, dan aviso a los Bomberos, Emergencias Sanitarias- Sacyl, la Guardia Civil, CCE, Medio Ambiente.
Además, han recibido otra llamada en el mismo municipio pidiendo asistencia para un bombero que se encontraba en mal estado. La llamada ha tenido lugar a las 16:47 horas y ha sido por parte de la Guardia Civil.