La cocinera sin techo que nació en un pueblo de Salamanca: "Cumpliré el sueño de abrir mi propio restaurante"

La Academia Castellano y Leonesa de Gastronomía daba a conocer el pasado 25 de febrero los nombres de los galardonados en los X Premios Castilla y León de Gastronomía que se entregarán el próximo 10 de marzo en un lugar único como es el Teatro Castilla de Arévalo, en la provincia de Ávila.

La institución ha decidido otorgar el premio de Revelación Gastronómica a Sara Cámara, natural de Ledesma (Salamanca) y que es “una de las chefs con mayor proyección en la gastronomía española”, defienden desde la Academia.

Su talento y esfuerzo le han llevado a ser reconocida como Mejor Cocinera de Castilla y León en el año 2023 y subcampeona de España en la misma edición.

Tras trabajar en prestigiosos establecimientos hosteleros es, en la actualidad, jefa de cocina en Casa Pacheco, en la localidad salmantina de Vecinos, donde contribuyó para ganar un Sol Repsol.

Además, en 2024 participó en las Olimpiadas Gastronómicas donde obtuvo dos medallas de bronce. Es una firme defensora de los productos locales y reivindica siempre la calidad de las materias primas de Castilla y León, entre las que destacan las legumbres, carnes y verduras, base de su cocina que pasa por ser auténtica y de gran profesionalidad.

EL ESPAÑOL de Castilla y León charla con ella a pocas horas de que recoja este nuevo galardón para conocer más de su vida y sus proyectos futuros. Entre ellos está abrir su propio restaurante en el pueblo que la vio nacer.

Una mujer ambiciosa

“Me defino como una persona muy inquieta, ambiciosa y humilde. Tengo ganas de mejorar cada día y es lo que me motiva a seguir adelante”, asegura, en declaraciones a este periódico, Sara Cámara, amante de cualquier tipo de deporte, de su familia y de los viajes cuando no está al frente de los fogones.

Nuestra protagonista nació en Ledesma hace 34 años y suma 15 ya en el mundo de la cocina. Recuerda su infancia de forma “feliz” y se considera una “afortunada” por conservar unas amistades que hizo desde que era pequeña.

Sara cocinando durante un campeonato Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

“Siempre me ha gustada mucho la cocina. Mi abuela materna cocinaba muy bien y me fijaba en todo lo que hacía. Hice bachillerato y me metí a una carrera, como hizo mi hermana gemela. Saqué los estudios, pero no me atrevía a decir a mi familia que quería ser cocinera”, nos explica.

Sin embargo, finalmente, dio el paso y comenzó, con solo 19 años como extra hasta que completó unas prácticas y comenzó a dedicarse, con 21 primaveras, en “cuerpo y alma” al mundo de la cocina.

De hecho, y en casa, también asombraba a su familia con el rico sabor de su pastel de carne y patata. Una delicia para el paladar.

Su carrera en los fogones

“Profesionalmente comienzo en la cocina en El Alquimista, en prácticas, con 21 años. Después pasé cuatro más en el Restaurante Rivas. Mi afán de mejorar me llevó hasta San Sebastián, al Akelarre, donde me dieron la oportunidad de ser jefa de partida y después volví al Rivas”, asegura Sara, hablando de su carrera profesional.

Tras esto, se marchó a Casa Pacheco, un restaurante ubicado en la localidad salmantina de Vecinos donde en septiembre cumplirá, ni más ni menos, que cuatro años al frente de sus cocinas.

“No concibo mi forma de vida sin estar un día en la cocina. Me dedico a ello en cuerpo y alma. Es mi todo. Sin la cocina no viviría ni sería feliz. Decidí dejar al lado el ocio con amigos y familia, algo que me ha pesado en ocasiones pero que he hecho. Les debo muchos brindis”, apunta.

Sara Cámara Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Confiesa que tiene “una buena base en cocina tradicional” y que “apuesta por el producto de cercanía” pero mirando mucho “los detalles”. Pretende que sus platos sean “tremendamente ricos” y “a la vez atractivos”.

Un gran premio y un proyecto futuro

“Recibir el premio de Revelación Gastronómica por parte de la Academia ha sido una gran sorpresa y es un honor para mí. Admiro mucho la labor que llevan a cabo y recogeré el premio el próximo lunes con mucha ilusión”, asegura nuestra entrevistada.

No duda en mostrar su felicidad y en asegurar que su carrera “ha dado un gran sato en los últimos tres años” en Casa Pacheco. Ha competido en diversos certámenes culinarios, triunfando en alguno de ellos, lo que le ha permitido “ponerse a prueba y salir de su zona de confort”.

“Siempre intento ir a más. Ledesma, mi tierra, me ha aportado mucho. Mi idea pasa por montar mi restaurante propio allí. Tengo el proyecto finalizado. Cumpliré el sueño de abrir mi propio restaurante”, nos confiesa.

Nuestra protagonista quiere “agradecer de corazón el apoyo de su tierra” y también “a la familia Rivas, compañeros y profesionales salmantinos” que “siempre han estado ahí para ayudar”. “Soy quien soy profesionalmente gracias a ellos”, apunta.

Sara, una cocinera premiada, soñadora y ambiciosa que cumplirá, en breve, su objetivo de abrir su propio negocio en la tierra que la vio nacer.