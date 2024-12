Coronel Mendi, jefe de la Base Aérea de Matacán: "Formamos para las Fuerzas Armadas a los mejores pilotos y controladores"

Francisco Javier Mendi Pompa es desde julio de 2023 el jefe de la Base Aérea y director del Grupo de Escuelas de Matacán. Más allá de la vida operativa como piloto y la enseñanza, se ha dedicado principalmente a la gestión de los recursos humanos en el Mando de Personal y de la Seguridad de Vuelo en el Estado Mayor del Aire.

La Base Aérea de Matacán se encuentra en el municipio de Villagonzalo de Tormes, cerca de Salamanca. Es una instalación militar que desempeña un papel importante en la formación y operaciones de las Fuerzas Armadas Españolas.

La base está dedicada principalmente a la formación de pilotos, controladores aéreos y otros profesionales aeronáuticos. Es sede del Grupo de Escuelas de Matacán (GRUEMA), que incluye la Escuela Militar de Transporte Aéreo y la Escuela de Técnicas de Mando, Control y Telecomunicaciones.

Cuando se celebra su patrona, el 10 de diciembre, Nuestra Señora de Loreto, el coronel Mendi explica a EL ESPAÑOL de Castilla y León los pormenores de la base aérea, como también su trayectoria profesional y las relaciones de la base con los pueblos cercanos.

Jornada de puertas abiertas en Matacan Jesús Formigo ICAL

¿Cuál es la misión principal de la base aérea de Matacán?

La Base Aérea de Matacán es una base aérea abierta al tráfico aéreo civil y, a la vez, el Grupo de Escuelas de Matacán. Nuestra misión como Centro Docente Militar es formar y poner a disposición de las Fuerzas Armadas a los mejores profesionales en tres ámbitos tan diferentes, como son el Transporte Aéreo Militar, el Control de Tránsito Aéreo y la operación de los Sistemas Aéreos Tripulados Remotamente, comúnmente conocidos como drones. Y como Base Aérea asegurar nuestro funcionamiento y operatividad, y el de aquellas otras unidades y aeronaves que utilizan nuestras instalaciones en ejercicios, entrenamientos, como escala o en forma de destacamento temporal.

¿Cuáles son las principales operaciones que se llevan a cabo aquí? ¿Qué unidades están destacadas en esta base y cuál es su función específica?

Nuestras operaciones y actividades son muy diversas, aunque podríamos decir que nos dedicamos fundamentalmente a la docencia, lo que configura a nuestra Unidad como Grupo de Escuelas: la Escuela Militar de Transporte Aéreo, la Escuela Militar de Control de Tránsito Aéreo y la Escuela Militar de UAS. Todas nuestras escuelas son además Centros Docentes Militares de Referencia.

¿Qué tipo de aeronaves operan desde Matacán y cuáles son sus principales capacidades?

En la Escuela Militar de Transporte nuestros alumnos vuelan el T.19B, un avión destinado a misiones de transporte táctico de corto y medio alcance, tanto de personal como de material, capaz de mantener velocidades de crucero de 240 nudos con cargas de 3.500 kg Sin duda, una aeronave y un curso que les capacita para las misiones que desarrollarán en sus futuros destinos operativos.

Pero no son éstas las únicas aeronaves que operan en Matacán. La Escuela Militar de Sistemas Aéreos Tripulados Remotamente dispone de una flota acorde a los cursos que se imparten y que se verá reforzada a corto plazo con medios de ala fija de la categoría SMALL.

¿Cómo ha evolucionado la base a lo largo de los años?

Sin lugar a dudas, se ha ido adaptando, sin perder su identidad, a las necesidades del Ejército del Aire y del Espacio y de las Fuerzas Armadas. Proporcionar los mejores profesionales, en los tres ámbitos citados anteriormente, nos ha obligado a una renovación continua de medios e instalaciones, y a mantener los más altos estándares en la preparación y formación de nuestro cuadro de profesores.



¿Coronel, qué lo motivó a ingresar en la Fuerza Aérea y cómo ha sido su trayectoria hasta llegar al cargo actual?

Mi vocación es muy temprana, desde muy niño veía a los aviones del Ejército del Aire sobrevolar el pueblo de mi padre que se encuentra próximo al Polígono de Tiro de las Bardenas Reales, y ya entonces decidí lo que quería hacer en el futuro. En cuanto a mi trayectoria, podría decir que muy variada. Comencé volando misiones de búsqueda y salvamento y de transporte de autoridades, aunque la enseñanza ha ocupado también una parte importante en mi vida profesional en diferentes etapas y empleos.

¿Cuáles han sido los momentos más destacados o desafiantes de su carrera?

Personalmente creo que no ha habido momentos más destacados o desafiantes, porque todos lo han sido en cierta manera. He tenido una vida profesional plena y muy variada. Muchos y muy diferentes destinos que nos han enseñado, tanto a mi familia como a mí mismo, que la vida es cambio y el desafío continuo. Valorar una vida profesional es complicado, porque cada momento es único; y además en nuestro caso lo profesional ha ido de la mano de lo familiar. No obstante, si tuviera que quedarme con algo concreto, me quedaría con las personas y con los amigos que nos han acompañado en esta aventura. También destacaría las misiones reales e internacionales en las que he participado; son experiencias únicas que sin duda dejan huella.

¿Qué responsabilidades implica ser el comandante de una base aérea como Matacán?

En el caso de Matacán, el jefe de la Base es, además, el director de sus tres Escuelas, lo que implica una doble responsabilidad. Por un lado, el normal funcionamiento de la Base Aérea, por otro, el cumplimiento de los objetivos y los planes de estudios de los numerosos y diferentes cursos que impartimos cada año. Son cientos de alumnos los que pasan por el GRUEMA cada año en las modalidades de formación y perfeccionamiento, y muchos y muy diferentes los cursos que impartimos. Por otro lado, nuestro trabajo no sólo es de puertas hacia adentro, sino también mantener y potenciar las excelentes relaciones que mantenemos con las diferentes instituciones, organismos, asociaciones y, en definitiva, con la sociedad civil salmantina, que tanto nos quiere y reconoce.

¿Qué habilidades considera esenciales para liderar una instalación militar como esta?

Estar al frente de una Unidad y su personal es una gran responsabilidad, que no entiendo sin una clara vocación de servicio, entrega, profesionalidad y compromiso, algo que es posible gracias a la calidad humana y profesional del personal que forma el GRUEMA.

¿Qué tipo de formación se imparte en esta base, especialmente en relación con la enseñanza de control aéreo o navegación?

Como apunté anteriormente, impartimos enseñanza de formación y de perfeccionamiento. La primera, orientada a los alféreces y sargentos alumnos procedentes de las Academias Generales y Básica de San Javier y León. La segunda, a reforzar y mejorar las capacidades del personal profesional que presta servicio en nuestras Unidades y las de otros ejércitos. Estas dos modalidades se imparten en la Escuela Militar de Control de Tránsito Aéreo, que habilita a sus alumnos para atender las Torres de Control de las diferentes Bases Aéreas y Centros Operativos del Ejército del Aire, así como personal controlador Zapador Paracaidista, y del Ejército de Tierra y de la Armada para el cumplimiento de sus misiones y cometidos operativos.

¿Cómo se preparan los pilotos y controladores aéreos en Matacán para los desafíos actuales?

Nuestros alumnos pilotos y controladores siguen rigurosos planes de estudios que combinan enseñanzas teóricas, prácticas y de simulador, que les permiten operar y trabajar en escenarios reales y simulados. Por otro lado, la enseñanza es prácticamente individualizada y se centra en la capacitación técnica y una sólida formación en valores. Supone un gran esfuerzo que da resultados. Al final de cada curso ponemos a los mejores profesionales al servicio de las Fuerzas Armadas.

Francisco Javier Mendi Pompa visita al alcalde de Salamanca, Carlos Garcia Carbayo

¿Qué tecnologías o simuladores se utilizan en el entrenamiento?

Tecnología y simulación van de la mano y forman parte del día a día de nuestras escuelas. La utilización de aplicaciones digitales, la enseñanza virtual y el uso de simuladores son algo cotidiano para nuestros profesores y alumnos. Nuestros alumnos pilotos de la Escuela Militar de Transporte Aéreo complementan su instrucción en vuelo con instrucción en simuladores 'full motion', que replican con fidelidad tanto la aeronave como las condiciones de vuelo. También disponemos de simuladores en la Escuela Militar de UAS, con los que facilitamos el aprendizaje y la instrucción de los futuros pilotos de aeronaves tripuladas remotamente. Finalmente, y en lo que respecta a la formación de los futuros alumnos controladores, este año que viene sustituiremos el simulador de Torre actual para por otro de última generación, que aumentará significativamente la capacidad y la calidad de la enseñanza de la Escuela Militar de Control de Tránsito Aéreo. Como puedes apreciar, somos un Grupo de Escuelas que está en constante cambio.

¿Cómo influye la colaboración con otras fuerzas armadas o países en la formación?

Este tipo de colaboración es algo también común en nuestro día a día. Colaborar es compartir, aprender y mejorar. Acogemos profesores y alumnos de otros países en nuestras instalaciones y nuestros cursos, y contribuimos puntualmente con profesores a la formación de personal de otros ejércitos más allá de nuestras fronteras. Los intercambios son siempre enriquecedores.

¿Qué papel desempeña la Base en la comunidad de Salamanca?

La Base Aérea es parte de la comunidad de Salamanca; Matacán es salmantina. Somos una Base Aérea abierta al tráfico civil, lo que sin duda nos hace aún más relevantes en lo local y provincial. Me atrevo a decir que todos los salmantinos nos conocen y quieren. Es un hecho que muchos de nuestros mayores realizaron, hace ya algunos años, el servicio militar en Matacán, y hoy son sus familiares y amigos más jóvenes los que visitan a diario nuestras instalaciones. Por otro lado, las muestras de cariño son continuas, como también lo son las de reconocimiento, tanto en el ámbito individual como colectivo por parte de las instituciones, organizaciones y colectivos salmantinos. Hacemos un esfuerzo extraordinario para acercar la Base a la sociedad salmantina y abrir nuestras puertas para que nos conozcan aún mejor.

¿Se llevan a cabo actividades para acercar a los civiles a las operaciones de la Base, como jornadas de puertas abiertas?

Las Jornadas de puertas abiertas son eventos puntuales y periódicos que dan mucha visibilidad, pero no son los únicos que nos acercan a la sociedad civil. Nuestras puertas están siempre abiertas para recibir visitas. Todas las semanas recibimos colegios, organizaciones, grupos… y les enseñamos nuestras escuelas, compartimos nuestro trabajo y, sobre todo, nuestro día a día con total naturalidad. Cada visita es distinta y única. Y más allá de las visitas también son muchas las ocasiones que aprovechamos para abrir nuestras puertas y que nuestros vecinos nos conozcan; por ejemplo, con motivo de visitas de aeronaves de otras unidades, de exposiciones puntuales, de conferencias, coincidiendo con actos militares de especial relevancia como son las Juras o Promesas de Bandera y el día de nuestra Patrona.

¿Cómo se maneja el impacto medioambiental de las actividades de la Base en su entorno?

Desde el año 2011 contamos con el certificado ISO14001, que acredita nuestra gestión ambiental, y desde entonces cada año superamos con éxito las correspondientes auditorías ambientales. Y esto no es un compromiso de nuestra Unidad, sino que refleja el compromiso del Ejército del Aire y del Espacio con el medioambiente, que es el único de la OTAN que tiene todas sus unidades certificadas en gestión medioambiental.

¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta la Base Aérea de Matacán actualmente? ¿Qué cambios o avances tecnológicos se esperan implementar en la Base en los próximos años?

Como ya he adelantado, somos una Unidad que acoge tres escuelas de calado, todas ellas Centros Docentes Militares de Referencia, lo que nos hace únicos y obliga a una actualización continua, de los conocimientos y la preparación de nuestro profesorado, de nuestras instalaciones, nuestros medios técnicos y nuestros simuladores. Dentro de los cambios a corto y medio plazo destacaría la instalación de un nuevo simulador de control de tránsito aéreo, la futura sustitución de las aeronaves T.19 y la llegada de nuevas aeronaves tripuladas remotamente.

¿Cómo ve el futuro de las bases aéreas en España y su papel en la defensa nacional?

El Ejército del Aire y del Espacio ya está inmerso en un proceso de transformación relacionado con el concepto de Base Aérea Conectada Sostenible e Inteligente (BACSI), siempre con la vista puesta en el cumplimiento de la misión que tiene encomendada. Nuestras unidades serán más operativas y eficientes gracias a la revolución digital y tecnológica, los avances en sostenibilidad medioambiental y la inteligencia artificial.