El PP denuncia que el Gobierno "evita pronunciarse" sobre la remodelación de la rotonda de E. Leclerc

El Gobierno desprecia a Salamanca y evita pronunciarse sobre el estudio de remodelación de la rotonda de E.Leclerc, según denuncian los diputados populares por la provincia, quienes han registrado una batería de preguntas sobre esta infraestructura.

El Partido Popular en el Congreso de los Diputados quería saber el estado del proyecto anunciado por el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible en 2022 y, además, ante la petición de esa información por parte de los alcaldes de Santa Marta y Carbajosa.

Con estas obras se pretendía evitar que los vehículos que quieran incorporarse de la SA-20 a la A-50 tuvieran, necesariamente, que pasar por dicha rotonda. Para el PP de Salamanca, es "el constante ninguneo del Gobierno de Pedro Sánchez con la provincia salmantina y lamenta su nula preocupación por los intereses de todos los salmantinos".

Los diputados del PP por Salamanca, José Antonio Bermúdez de Castro, María Jesús Moro y Pedro Samuel Martín, registraron una batería de preguntas el pasado 27 de septiembre para conocer cómo se encuentra el proyecto, y el Ejecutivo, en su respuesta, "echa balones fuera y no responde a las cuestiones planteadas".

Mejorar la seguridad

Los parlamentarios nacionales pretendían conocer, además del estado actual del proyecto, los plazos previstos para la construcción del nuevo enlace entre la SA-20 y la A-50 y el volumen del tráfico que soporta.

Además, las medidas que se contemplan para aliviar la congestión y mejorar la seguridad, las alternativas que se van a ofrecer a las obras cuando se realicen dichas obras.

Quieren saber también si se ha considerado el impacto económico que pueda tener la actuación en los negocios locales y zonas comerciales aledañas, y si el Ministerio piensa colaborar con los ayuntamientos de Santa Marta de Tormes y Carbajosa de la Sagrada en la planificación y ejecución del proyecto.

Sin embargo, en la respuesta del Ejecutivo, registrada este martes, solamente se hace referencia a los últimos datos de tráfico de dichas vías, a los que se puede acceder de forma libre a través de la propia web del Ministerio.

En su respuesta parlamentaria, no solo no contestan a las medidas para aliviar la congestión y seguridad del tráfico, limitándose a asegurar que "se llevan a cabo las actuaciones de conservación necesarias para mantener unos niveles aceptables de seguridad y calidad", pero no se hace referencia al resto de cuestiones planteadas.