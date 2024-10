El jugador del Alavés Pica anima a los niños a "seguir soñando" en su emotivo pregón en Alba de Tormes

Noticias relacionadas Pica: un salmantino que ha debutado con el Deportivo Alavés en Primera División

Alba de Tormes se siente orgullosa de tener un vecino en la máxima categoría del fútbol español. Así lo demostró acompañando al jugador del Deportivo Alavés Adrián Pica en un emotivo y multitudinario pregón que abre oficialmente las fiestas de Santa Teresa.

Con un discurso sosegado, emotivo y lleno de recuerdos, sobre todo a su familia: "Gracias especialmente a mis padres y a mi hermano, porque si hoy soy futbolista es gracias a su apoyo desde que era pequeño, a su predisposición para llevarme a entrenar y jugar, a pesar de que a menudo esto trajera consigo tardes de frío y lluvia".

Y abundó: "Dicen que la familia es el mejor regalo que tenemos, y yo no puedo estar más de acuerdo con esta afirmación. Sois un regalo sin el cual nada de esto hubiera sido posible".

Pica firma en el libro de honor en presencia de su familia detrás y la alcaldesa albense

El momento más especial fue cuando mandó un mensaje a todos los niños, que esperaban para hacerse una foto con su nuevo ídolo o que le firmara un autógrafo: no todos los días ni todas las personas juegan en Primera División.

"Aprovecho este momento para mandar un mensaje a todos los niños y niñas que hoy disfrutan jugando al fútbol en las categorías inferiores. Sed perseverantes, trabajadores, haced caso a los entrenadores; pero, sobre todo: disfrutad. De cada entrenamiento, de cada partido haciendo lo que más os gusta".

Y prosiguió: "Porque lo importante del fútbol no son los resultados, sino disfrutar: aprender disfrutando y disfrutar aprendiendo. Hoy, aunque me separan muchos años de ser benjamín, alevín, infantil… sigo experimentando la misma satisfacción que cuando competía en dichas categorías".

"Pero, sobre todo, no dejéis de soñar. No permitáis que os digan que algo es imposible, o que no sois capaces de ello: los sueños se cumplen. Me gustaría recordaros en este momento una frase de nuestra Santa que, seguro, será por todos conocida: la paciencia todo lo alcanza", remató.

Su peña también estuvo acompañando y muy alegre y bulliciosa

La peña de amigos

Como no podía ser de otra manera, no faltaron los amigos del pueblo, con los que creció dando patadas a un balón o corriendo bajo el fuego del toro de fuego. Es decir, la peña que anima, se divierte y es feliz durante las fiestas.

Con pancartas graciosas: "Pica, en tu vida has leído tanto", llenaron de bullicio y alegría el acto, que contó con muchas autoridades, familiares, amigos y otros que se apuntan también a 'un bombardeo', porque de todo ya en la viña del señor, ay!