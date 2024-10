Detenida en Salamanca por estafar 27.680 euros a la propietaria de la vivienda donde trabajaba

Noticias relacionadas Un grupo de encapuchados asalta un comercio en Carbajosa y abandona el botín en su huida

La Policía Nacional de Salamanca detiene a una mujer de 49 años por estafar 27.680 euros a la propietaria de la vivienda donde trabajaba. Durante ocho meses realizó varios reintegros sin autorización con la tarjeta facilitada por la persona que le daba trabajo.

La autora estaba en posesión de la tarjeta, la cual era facilitada por la denunciante junto con el número PIN debido a su falta de movilidad para que ésta realizara los cargos o reintegros que le indicaba.

No fue hasta mediados del mes de septiembre, cuando la estafada se dio cuenta de que no tenía en su poder la tarjeta y, al preguntar a la trabajadora si por casualidad la tenía ella y no se la hubiera devuelto por olvido, contestó que ya se la había devuelto, por lo que la propietaria bloqueó la tarjeta.

Solicitado un listado de los últimos movimientos realizados con la tarjeta, la propietaria descubrió que se habían realizado numerosas retiradas de efectivo en cajeros sin su autorización ni conocimientos rondando la cantidad de 7.600 euros en el mes de septiembre.

Posteriormente comprobó que desde el mes de febrero, momento en que facilitó la tarjeta y el número PIN para su utilización a la trabajadora, se habían realizado reintegros en cajeros sin su anuencia hasta los 27.680 euros.

Una vez denunciados los hechos en dependencias policiales, y tras la realización las gestiones de investigación oportunas, se comprobó que la autora de los hechos era la trabajadora, la cual una vez localizada fue detenida por un delito de estafa.

Finalizadas todas las gestiones documentales oportunas en dependencias policiales se dio cuenta de los hechos al Juzgado de esta ciudad con la remisión de todo lo actuado.