Silvia Domínguez, pregonera de las ferias: "Tenemos que cuidar la riqueza cultural y el patrimonio de una Salamanca que es un tesoro"

El día grande de las ferias y fiestas de la ciudad de Salamanca tienen en los actos institucionales el eje sobre el que gira el programa festivo. Es el caso del pregón, que este año ha correspondido a la jugadora de baloncesto y capitana del Perfumerías Avenida, Silvia Domínguez. Un pistoletazo de salida, dado desde el balcón del Ayuntamiento, en el que trasladó "la responsabilidad de cuidar la riqueza cultural y el patrimonio de una ciudad que es un tesoro".

Natural de Montgat, un pequeño pueblo de la costa de Barcelona, Domínguez trasladó su orgullo por ser charra “en gran parte de corazón” desde lo alto de la Plaza Mayor, donde subió de nuevo de una manera diferente a como lo hizo en otras ocasiones, cuando celebró los éxitos deportivos cosechados con Perfumerías Avenida.

Sin olvidar sus orígenes “porque son sus raíces”, afirmó tener la “suerte” de haber encontrado en Salamanca su sitio y haberlo convertido también en su hogar, pese a estar a cientos de kilómetros de su localidad natal. Acompañada de su familia, señaló que desde lo alto del ágora central ha podido sentir lo que de verdad significa “tener a toda una ciudad volcada con su equipo y sentir la responsabilidad de representar con orgullo a Salamanca por toda España y por toda Europa”.

La pregonera, junto al alcalde y el presidente de la Junta Jesús Formigo ICAL

18 años como jugadora el Perfumerías Avenida

En esta ocasión, 18 años después de que la capital charra le abriese sus puertas, la capitana del Perfumerías Avenida trasladó su orgullo por “haber formado parte de la historia del club de baloncesto femenino más laureado en la nación y de haber formado parte de su historia de manera significativa representando a esta ciudad e intentando siempre estar a la altura”. Pese a separar sus caminos del club durante cuatro temporadas, reconoció haber mantenido una conexión personal con esta ciudad, y aprovechó la oportunidad para dar las gracias a todos aquellos que apostaron por ella y le dieron la oportunidad de continuar vistiendo esta camiseta.

“Salamanca me ha hecho madurar, me ha ayudado aprender, me ha formado deportiva y personalmente y ha contribuido a que haya podido vivir experiencias únicas creando unos lazos con esta tierra que ya formaran parte de mí para siempre”, continuó la pregonera. Anfitriona, como reconoció, de cada nueva compañera del club para mostrarles una ciudad llegando siempre a la misma conclusión: “Salamanca enamora”.

Por ello, puso en valor la riqueza cultural, histórica y gastronómica de la capital del Tormes, de donde ninguna de sus compañeras se marcha sin probar el tradicional hornazo el Lunes de Aguas. Domínguez finalizó su pregón resaltando la “enorme responsabilidad” de los vecinos de “seguir cuidando esta maravillosa ciudad y transmitirlo así a esas futuras generaciones”.

“Salmantinos, salmantinas, estad orgullosos de la ciudad que tenéis, de esa riqueza cultural, de su patrimonio y de su gente porque todo ello es un tesoro”, concluyó la pregonera, deseando unas felices fiestas en honor de la Virgen de la Vega que se extenderán hasta el próximo 15 de septiembre.