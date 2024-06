El PP propone en el Senado conceder beneficios fiscales a la Universidad de Salamanca

El PP ha presentado en el Senado una moción para conceder beneficios fiscales a la Universidad de Salamanca. Una iniciativa que ha sido registrada por los senadores por la provincia de Salamanca, Esther del Brío, Bienvenido de Arriba y Gonzalo Robles. Así, se insta al Gobierno de España a aplicar esta medida para la Universidad charra y por supuesto, para todas las sedes de sus campus (Ávila, Zamora, Béjar y Villamayor). Todo ello como consecuencia de la celebración del V centenario de la Escuela de Salamanca, que se desarrollará durante los años 2024, 2025 y 2026

Los populares salmantinos solicitan la consideración de acontecimiento de excepcional interés público por lo que se aplicaría el régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

Esther del Brío, Bienvenido de Arriba, y Gonzalo Robles han elaborado esta propuesta al considerar que esta celebración debe ser apoyada desde todas las instituciones, ser declarada de interés público y hacerse extensiva a todo el sistema universitario de una Universidad que en 2018 celebró el octavo centenario de su creación, convirtiéndose en la primera del sistema universitario español e hispánico.

Por ello, los populares apuntan que es necesario trabajar integral y transversalmente junto a todo el sistema educativo hispánico, a las Reales Academias de la Historia, de la Lengua o Colegios de economistas, y, según añaden, también es fundamental la colaboración institucional. "La dimensión internacional de la celebración es indudable y, por tanto, se debe dar a este acontecimiento toda la atención posible", ha señalado la popular Esther del Brío.

En este sentido, ha recordado que la Universidad de Salamanca ha creado ya la comisión correspondiente y se dispone a iniciar los actos culturales, académicos e institucionales. "Por esta razón y como forma de estimular la actividad económica en torno a este evento, se ha solicitado su consideración como acontecimiento de excepcional interés público con las consecuentes bonificaciones fiscales", ha asegurado la senadora salmantina.

Se trata, según ha señalado el presidente del PP de Salamanca, Carlos García Carbayo, de un acontecimiento con suficiente envergadura que merece ser apoyado por todas las instituciones implicadas. En este sentido, ha recordado que el Ejecutivo de Mariano Rajoy aprobó las exenciones fiscales a las empresas que participaron en la promoción del octavo centenario de la Universidad.

"Este respaldo contrastó con los 900.000 euros que se negó a pagar el Gobierno de Sánchez de la Universidad de Salamanca comprometidos en la subvención al octavo Centenario", ha añadido García Carbayo en su intervención.

El presidente de los populares se ha referido al V centenario de la Escuela de Salamanca como una celebración que va más allá de Salamanca, y "el Gobierno debe ser consciente de ello e impulsar esta medida que permitirá engrandecer su programa". "Esperemos no toparnos con el muro que ha levantado Pedro Sánchez para intentar aislar a Salamanca, una tierra hacia la que tiene una demostrada y profunda animadversión", ha subrayado.

Además, ha recordado los ninguneos del Gobierno con la provincia de Salamanca, que "en los últimos años se han multiplicado". El hurto de la cuarta frecuencia del Alvia; el portazo al tren Ruta de la Plata; el retraso de más de cuatro años de la electrificación hasta la frontera; el nulo interés porque uno de los ramales del tren rápido desde Portugal pase por Salamanca; o el retraso para dar una solución al enlace de la glorieta de Buenos Aires, son algunos de los ejemplos que ha indicado.

"Hablando de la Universidad no nos olvidemos del vergonzoso desequilibrio en el reparto de fondos para la industria del español, no puede ser que se vayan a otros lugares donde se trabaja de una forma artificial y sin ninguna tradición ni experiencia", ha reiterado García Carbayo, que ha proseguido indicando que "espera que no se tenga que añadir a esta lista de agravios la falta de apoyo al quinto centenario de la creación de la Escuela de Salamanca".

Finalmente, García Carbayo ha reclamado a los senadores salmantinos del PSOE que respalden esta moción y no ocurra como el jueves en el Congreso con el secretario provincial de los socialistas votando a favor de una amnistía que "aniquila el principio de igualdad entre españoles para favorecer a los que intentaron violar la Constitución".