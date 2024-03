El torero peruano Roca Rey se da un baño de masas en Salamanca

Recogemos de la revista taurina Aplausos un interesante reportaje sobre la visita del diestro Roca Rey, que cautivó a la juventud charra.

“Cientos de jóvenes se dieron cita este jueves en el Teatro Liceo de Salamanca para el encuentro que mantuvieron Roca Rey y la periodista y escritora venezolana Karina Sainz bajo la organización de la asociación Juventud Taurina de Salamanca. Más de quinientas personas presenciaron un acto en el que el torero peruano habló absolutamente de todo, de los triunfos, de los fracasos, del miedo, una charla íntima y desde lo más profundo.

“Me da mucho miedo la muerte. A pesar de ello, cuando uno se viste de torero está dispuesto a todo. Y cuando se consigue eso, ya no te dan miedo el resto de cosas”, sentenció el peruano. El acto contó con la presencia del alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, además de otras autoridades locales y numerosos alumnos de la Escuela Taurina de Salamanca. La juventud, cuya presencia es más notoria cada día en las plazas de toros, centró gran parte de la conversación: “Cada vez veo más público joven en las plazas de toros. Es algo que me motiva y que me ilusiona. Creo que pese a que llevamos vidas diferentes, nos sentimos identificados mutuamente, y eso es algo muy bonito”.

A sus 27 años, Roca Rey profundizó en las complejidades de su carrera y su vida. Habló de la soledad como una compañera de viaje: “Pasé momentos en los que no quería estar solo, tanto miedo me daba que hasta hice amigos que no tenían por qué serlo. Empecé a ser más feliz cuando descubrí que la soledad es una oportunidad que te da la vida para hacer lo que tú quieras, para conocerte”.

Durante la charla, se adentró en aspectos profundamente personales y filosóficos del toreo. “El traje de luces es muy transparente. Aunque la gente ve las luces, también puede ver las sombras. El momento por el que pasas personalmente, las cosas que te afectan, la presión que llevas ese día, los miedos que te aterran…”, reveló, ofreciendo una mirada íntima a la vulnerabilidad que acompaña a los artistas en la arena.

La conversación giró 180 grados cuando Karina Sainz interpuso un ejemplo de Salvador Dalí sobre el proceso creativo en el arte. A esto, Roca Rey respondió: “Como en todo arte, primero hay que conocer las bases para después poder destruirlas. En el arte primero hay que destruir para después volver a crear”, dijo.

El encuentro, que se desarrolló durante una hora, concluyó con las palabras de María Fraile, quien reivindicó por encima de todo la libertad de poder ir a los toros. A su finalización, Roca Rey no dudó en fotografiarse y firmar autógrafos a todos los que se le acercaron, que fueron muchos, dentro de un acto que fue un baño de masas para el torero peruano”.