El tremendo enfado de Pablo Fernández por el bloqueo de Telegram: “España se pone al nivel de Irán y Corea del Norte”

Los usuarios de Telegram todavía no salen de su asombro. El famoso (y mediático) juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ordenó este viernes a última hora de la tarde la suspensión de forma cautelar de la aplicación de mensajería instantánea Telegram. La famosa red social de comunicación que hace la competencia a WhatsaAPP.

La razón es que se ha presentado una denuncia por parte de Mediaset, Atresmedia y Movistar Plus, los tres grandes medios audiovisuales del país, por presunto uso no autorizado de sus contenidos audiovisuales sometidos a derechos de autor. Una polémica decisión que a mucha gente no le ha sentado bien, entre ellos al procurador leonés de Podemos, Pablo Fernández Santos.

“El oligopolio mediático manda y determinados jueces rápidamente ejecutan. Ordenan bloquear Telegram, España se pone al nivel de Irán, Corea del Norte y Pakistán””, ha escrito en la red X seriamente enfadado. Para posteriormente reafirmarse con un contundente “Normalidad democrática. Vergüenza.” Está claro que el de Unidas Podemos es un asiduo a esta forma de comunicación.

Telegram suma en torno a 900 millones de usuarios en todo el mundo, según las últimas cifras oficiales ofrecidas por el ruso Pável Dúrov, fundador de la compañía junto a su hermano Nikolái