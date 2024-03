Aparatoso incendio en una nave de limpieza en un pueblo de Valladolid: “No ha quedado ni un cepillo”

La localidad vallisoletana de La Pedraja de Portillo ha amanecido con un buen susto. Un incendio producido en una nave de uso municipal ha provocado numerosos daños materiales, aunque por suerte no se ha tenido que lamentar ninguno personal.

El incendio, del que todavía se desconocen las causas, se ha generado sobre las 9 de la mañana de este sábado según señala la alcaldesa del municipio, Henar González, a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León. Unos vecinos alertaron de la situación y rápidamente han acudido los bomberos de la Diputación de Valladolid para realizar las tareas de extinción que han durado sobre las dos horas.

“Ha sido un buen susto, pero por suerte no hay que lamentar daños personales”, eso sí, el fuego se ha producido en una nave donde el Ayuntamiento guarda todos los enseres, herramientas y productos de limpieza por lo que se han quedado sin nada. “Ya me ha dicho el operario, el lunes no tenemos ni un cepillo para limpiar”. Así, González reconoce que el material que había dentro se ha deshecho del propio calor generado por las llamas.

Dentro de la nave también se encontraba un depósito de gasóleo, pero que no llegó a ser afectado, según indica la primera edil, que espera ahora que la investigación de la Guardia Civil pueda esclarecer los hechos.