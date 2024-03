La candidata de la oposición en Venezuela, Corina Yoris, estudió en la Universidad de Salamanca

La líder opositora venezolana María Corina Machado cedió este viernes a la académica Corina Yoris la candidatura de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que reúne a los partidos mayoritarios de la oposición al Gobierno de Venezuela, para las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio.

Se da la circunstancia de que Corina Yoris estudió en la Universidad de Salamanca, concretamente hizo Máster en Lógica y Filosofía de la Ciencia, con el trabajo fin de máster 'La fuerza de los argumentos por analogía', con lectura en septiembre de 2009. Y, como ella mismo dice:

"Nací en Caracas, Venezuela, hija de padre y madre venezolanos. Crecí en un hogar repleto de libros y desde muy pequeña me sentí atraída por la literatura y las humanidades en general. Leía cuentos y mucha poesía. Aun así, tenía una fuerte predilección por las matemáticas, disciplina que cultivé en mis primeros estudios universitarios. Sin embargo, mi amor por la literatura me llevó a estudiar la licenciatura en Letras que cursé paralelamente con la licenciatura en Filosofía. No es de extrañar que en esa conjunción de disciplinas, me dedicara a la Lógica. Hace unos años, en un congreso de filosofía celebrado en Mazatlán, México, unos colegas, entre quienes se encontraban algunos de los profesores del Máster, comentaron sobre la apertura del Doctorado en Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Salamanca. Al regresar a Venezuela, entré en internet y busqué la información al mencionado doctorado. Cuando leí la descripción de los cursos, decidí que me inscribiría primero en el Máster....

Salamanca también contribuyó de manera muy especial a que esa permanencia en la ciudad resultara una de las más gratas experiencias que he vivido en mi carrera académica. Coseché amistades que aún perduran y afiancé otras que ya tenía de años anteriores.Trabajo fin de máster: La fuerza de los argumentos por analogía".

"Una persona honorable"

Machado presentó a Yoris en una concurrida rueda de prensa porque ella está inhabilitada para ser candidata. “Es una persona honorable, de mi entera confianza y no está inhabilitada”, dijo Machado.

Yoris es una reconocida intelectual venezolana. Licenciada en Filosofía y Letras y doctora en Historia por la Universidad Católica Andrés Bello, donde pasó buena parte de su vida académica, es miembro de la Academia Venezolana de la Lengua y una persona sin militancia política conocida.