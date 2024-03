Los jóvenes hasta 35 años pueden participar en el Certamen Jóvenes Talentos de Guijuelo

El Ayuntamiento de Guijuelo, a través de la concejalía de Juventud ha abierto la convocatoria para que los jóvenes de 14 y hasta 35 años participen en la novena edición del certamen Jóvenes Talentos.

El concurso contará con cuatro categorías:

- Fotografía: libertad para elegir el tema y técnica y además el tamaño de las imágenes no serán inferiores a 18x24cm, se presentarán sobre una cartulina negra o blanca.

- Pintura: Tema y técnica de libre elección y dimensiones no inferiores a DINA 3.

- Música: los trabajos se presentan a través del correo joven@guijuelo.es en USB o CD y se adjuntarán por escrito las letras de los temas. Temática y estilo libre y con una duración mínima de 2 min y máx 10.

- Dibujo: tema y técnica de libre elección y tamaño no inferior a DIA 3.

Se establecen tres premios por modalidad: 200€ para el primero y dos accésit de 100€ cada uno para las mejores obras locales. Cada participante optará como máximo a dos premios.

Los interesados tienen hasta el 30 de abril para entregar sus obras en el Centro Joven de Guijuelo, ubicado en la plaza Mayor, número 18 en un sobre cerrado sin identificar en cuyo interior se deberá introducir otro sobre con una fotocopia del DNI, ficha de inscripción y una breve explicación de lo que representa la obra para el autor.

Mes del Teatro, libros y Día Internacional de la Mujer

Presentación de la agenda cultural de marzo

Con la llegada del mes de marzo Cultura ha presentado la agenda de propuestas para estos días en la que destaca el Día de las Artes Escénicas, el Día Internacional de la Mujer y las relacionadas con la Biblioteca Municipal, entre otras.

Con motivo del 8M, Día de la Mujer se ha programado la jornada ‘Puedo’ el día 7 en el Centro Cultural, gratuito y destinado a mujeres. Además, del espectáculo ‘Guerreras de la música española’ para el viernes 8, ‘Partituras con nombre de mujer’, la exposición ‘Mujeres en la escena’, con 20 figuras y el Escapebook infantil literario.

Por otro lado, para celebrar el Día Mundial de las Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud se crearán títeres de animales las tardes del 20 al 27.

Para celebrar el mes del teatro el viernes 22 se representará ‘Bunji, la pequeña koala’, por Festuc Teatro, ‘Ir al teatro tiene premio’, actividad destinada a escolares desde 1º de Infantil a 6º de Primaria y el director de la Feria de teatro de CyL, Manuel Gonzáles pondrá voz al mensaje del Día Mundial del teatro 2024 a través de la web de Cultura y sus redes sociales.

Por último, desde la Biblioteca de Guijuelo seleccionarán lecturas para completar el Reto Lector de marzo, continuarán con las visitas guiadas a los alumnos, los programadas QTC los días 14 y 21, además del encuentro del club de lecturas de adultos con el autor salmantino Benito González.