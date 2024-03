Adiós, de momento, a la espectacular residencia de estudiantes que iba a aterrizar en Valladolid

Noticias relacionadas Así será la espectacular nueva residencia de estudiantes que aterrizará en Valladolid

El pasado 8 de noviembre de 2023, el concejal de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid, José Ignacio Zarandona, explicaba que las obras para la construcción de la nueva residencia de estudiantes que se iba a ubicar en la parcela PD-E1 del sector 12 de Los Viveros, en la calle Jardines de la Alhambra de la ciudad del Pisuerga, comenzarían “inmediatamente”.

“Va a ser muy rápido. Hay un interés enorme por parte del fondo holandés que ha comprometido una inversión muy grande. Es una residencia excelente en condiciones y estamos en el último estadio de la licitación a la que ellos se han presentado cumpliendo con todos los requisitos. Va a ser realidad en un muy breve plazo de tiempo”, nos confesaba el concejal.

A la espera de que se concretase la adjudicación para que el proyecto fuera una realidad, el concejal nos explicaba que se trataría de una residencia de estudiantes en una parcela que seguiría siendo propiedad del Ayuntamiento de Valladolid y el periodo de explotación sería de 50 años. Valladolid suscribiría un contrato demanial con Student Experience para construir un edificio con 559 estudios diferentes completamente accesibles con baño, y cocina propios.

Sin embargo, el proyecto ha quedado en nada, de momento. Ya que, en la mañana de este lunes, 4 de marzo, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid ha declarado desierta la concesión demanial, a estancia de parte, de la Parcela 54 Sector IA-12 ‘Los Viveros’ de la calle Jardines de la Alhambra, iniciativa Constelación donde se iba a instalar la espectacular residencia de estudiantes.

“Estas cosas suceden. Hace años ya se sacó a licitación y no concurrieron. Volvió a sacarse a licitación pública y no han concurrido de nuevo. En esta última licitación nos han comunicado que no consiguen financiación para el proyecto. Con ello, se ha quedado desierta dicha licitación”, confiesa el concejal de Urbanismo, José Ignacio Zarandona, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

“No va a ser una realidad, de momento”, añade Zarandona que asegura que “no se pueden lanzar las campanas al vuelo antes de cazar la pieza” pero que asegura, tras el disgusto, que “irán viendo opciones” para que “el proyecto sea una realidad”.

“Seguimos trabajando para que alguien ponga esta idea en funcionamiento porque es un proyecto muy interesante para Valladolid en una zona universitaria. Buscaremos nuevos inversores para que en el futuro sea una realidad”, finaliza Zarandona.