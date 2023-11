Herrera elogia el Estatuto de Autonomía de Castilla y León pero ve "mala salud de hierro" en la Constitución

Juan Vicente Herrera, expresidente de la Junta de Castilla y León y actual consejero del Consejo Consultivo, en una de sus pocas apariciones públicas, reivindica en la Universidad de Salamanca "el valor y la vigencia del Estatuto de Autonomía de Castilla y León". Hace esta defensa de la norma cuando se cumplen 40 años de su promulgación y que, Herrera define como "ejemplo para otras comunidades por su vigencia".

En un acto organizado por el Consejo Consultivo y la Universidad de Salamanca, celebrado en el Paraninfo de la USAL, el expresidente de Castilla y León abundó en la idea de que el Estatuto "es un instrumento que está hecho con muy buenos materiales". En su larga y amena disertación, ante estudiantes de Derecho, catedráticos, profesores y políticos, Juan Vicente Herrera hizo un recorrido desde las primeras reuniones para su elaboración hasta las diversas reformas que ha sufrido, siendo la última en 2015.



Un Estatuto que, a pesar de su "vigencia y consenso, incluso tuvo la unanimidad del Senado, no resuelve todos los problemas", pero, a pesar de ello Herrera reconoció su "utilidad política y social, especialmente después de su reforma de 2007. Es un Estatuto personalizado desde nuestra experiencia del autonomismo útil, un estatuto de tercera generación que se incorporó a los más avanzados de España y, sin duda alguna, un estatuto importante y útil para el presente y para el futuro de nuestra tierra", dejó claro el expresidente, en contraposición al Estatuto de Cataluña, como bien dejó patente en su disertación.

Dionisio Llamazares, Juan Vicente Herrera y Ricardo Rivero, a la puerta del Edificio Histórico de la Universidad de Salamanca

"Firme defensor de la España de las autonomías"

Juan Viente Herrera, en todo momento de su discurso, se mostró “convencido y firme defensor de la España de las autonomías, a pesar de los pesares del momento y de las incertidumbres del mismo". Y dejó bien claro que lo dice alguien que "lleva más de 30 años en el proyecto autonómico de Castilla y León". Donde, recordemos, fue procurador, luego portavoz del Grupo Popular en las Cortes regionales y presidente de la Junta de Castilla y León durante casi cinco legislaturas.

Respecto a estas jornadas organizadas por el Consejo Consultivo y la Universidad de Salamanca, siendo el rector, Ricardo Rivero, quien lo recibió a la entrada del Edificio Histórico, junto al presidente del Consejo Consultivo, Agustín Sánchez de Vega, a Herrera le parece "una iniciativa muy oportuna y muy positiva la de celebrar estas jornadas en las que se conmemoran, al mismo tiempo, los 45 años que va a cumplir la semana próxima nuestra Constitución". Y aquí, volvió a matizar que la norma constitucional "goza de una muy mala salud de hierro afortunadamente", frente a "los 40 años que ha cumplido este año, con una celebración manifiestamente mejorable, el Estatuto de Autonomía de Castilla y León".

"No echa de menos" la política

El político popular reconoció que "no echa de menos la actividad parlamentaria cuando ve las sesiones plenarias de las Cortes. No tengo ninguna nostalgia, se lo puedo asegurar”, respondió ante las preguntas de los periodistas, reconociendo, por otro lado, sentirse “feliz” por estar en Salamanca y, en concreto, en su "niversidad. “Venía recordando las decenas de veces que he estado, entre la capitalidad europea en el año 2002 y el octavo centenario de la Usal, porque sobrevivía todos esos años en que pude asistir aquí a actos muy solemnes, inolvidables desde el punto de vista personal y, por supuesto, desde el punto de vista académico”, certificó.

Por su parte, el presidente del Consejo Consultivo, Agustín Sánchez de Vega, quien se encargó de abrir la mesa inaugural, destacó el “origen constitutivo” del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, pues, con él, nació la Comunidad, primero con ocho provincias y, cuatro días más tarde, con la incorporación de Segovia mediante una ley orgánica. “Un Estatuto que ha sido modificado tres veces, en 1994, 1999 y 2007, a través de pactos políticos de los grandes partidos y siempre para reforzar la idea de comunidad autónoma, con mayor poder político y con nuevas competencias”, expuso.

