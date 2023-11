Rodríguez Ibarra responde a Mañueco: "Está bien que avise de los peligros que tiene la Constitución, pero no se puede estar siempre a la defensiva"

El expresidente de Extremadura e histórico militante socialista, el pacense Juan Carlos Rodríguez Ibarra, responde al presidente de la Junta de Castilla León, Alfonso Fernández Mañueco, que "está muy bien que haya avisado de los peligros que tiene la Constitución, pero no puede estar siempre a la defensiva". Además, Rodríguez Ibarra le pregunta a Mañueco que, "si va a defender la Constitución, qué es capaz de hacer para que no haya que defendernos". Y le ofrece una solución: "Basta con que las dos grandes fuerzas políticas, y miren lo que se hizo en aquel tiempo constitucional, sean capaces de dar una nueva respuesta a una situación difícil, complicada, pero de la que no hablan nada. No hay nada que estén dispuestos a renunciar para seguir".

Y, se pregunta Ibarra: "Están dispuestos, los dos grandes partidos, a decidir para poder renunciar a algo. Yo creo que ese es el desafío, porque si no, puede ser que la generación de la primera mitad del siglo XXI pase sin pena ni gloria por nuestro país. Yo cuando me muera, sé que nací en una dictadura y me voy a morir en una democracia".

Esta exposición la realizó Juan Carlos Rodríguez Ibarraen el marco de la conferencia impartida dentro de las jornadas '45 aniversario de la Constitución Española de 1978 y 40 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León', organizadas por el Consejo Consultivo de Castilla y León y la Universidad de Salamanca, que se celebran durante este lunes y este martes en el Paraninfo de la USAL, y en las que Fernández Mañueco manifestó su compromiso con proteger la Carta Magna.

Como anécdota, decir que Rodríguez Ibarra, quien "he dado conferencias en múltiples lugares, como un altar, ahora puedo decir siempre que también he dado una conferencia en el Paraninfo de la histórica Universidad de Salamanca", donde estuvo acompañado por el exministro Virgilio Zapatero.

Diputado constitucional en 1977 con 28 años

Rodríguez Ibarra, que tenía 28 años en 1977, cuando el proceso constitucional, repasó la historia de la creación de la Constitución, un "“saber de dónde venimos para saber por qué estamos aquí", que estuvo dirigido a los estudiantes de Derecho que escuchaban sus palabras en el Paraninfo de la USAL. Además, Ibarra pidió a los dos grandes partidos poder llegar a acuerdo: "Para que haya un entendimiento uno tiene que saber qué pide y a qué renuncia, para que el otro pueda tener la posibilidad de pedir y de renunciar".

Algo que, en los años de trabajo para elaborar la Constitución, “tuvimos la inteligencia de dejar a los extremos de ambas fuerzas fuera, la gente del régimen fue incapaz de apartar a los inmovilistas y la izquierda capaz de apartar a la extrema izquierda que quería un proceso penal violento”, recordó. Aun con ello, consideró que etarras y nacionalistas no cumplieron su parte del proceso. “Estamos viendo ahora que habían renunciado a la independencia, pero que era mentira”, afirmó en relación a los nacionalistas catalanes.

“Ahora hay gente que cuestiona ese proceso, y piensa que la izquierda debía haber llegado mucho más lejos delo que llegó. Solo los muy tontos y los que no estaban luchando en ese momento contra el franquismo piensan que se podía haber hecho más. Porque aquellos eran mucho más fuertes y eran la oposición en ese momento”, justificó.

Así, en un momento en el que cree que llegaron “al punto exacto”, consideró que fueron “el gran ejemplo” que tienen que seguir ahora los partidos políticos. “¿Creen ustedes que entre la gente de 1975 había más afinidad entre la Pasionaria y Fraga o entre Carrillo y Suárez que entre la que hay ahora entre Pedro Sánchez y Feijóo?”, lanzó la pregunta.

Sigue los temas que te interesan