Mañueco critica los "peligrosos" pactos de gobierno que quieren “sepultar la Constitución desde dentro”

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha sido el encargado de inaugurar las jornadas ‘45 aniversario de la Constitución española de 1978 y 40 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León’. En su primer acto después de una semana contagiado por Covid-19, el presidente ha reaparecido en Salamanca para mandar un mensaje ya que estas jornadas “son más necesarias que nunca”.

Para Mañueco, celebrar estas dos efeméride es hacerlo con “el progreso, la igualdad y un marco de convivencia”. En su opinión gracias al Estatuto Castilla y León ha conseguido una mayor calidad de vida, “con una personalidad propia con servicios públicos de primera magnitud, crecemos en calidad de vida en todos los aspectos, es, sin duda, un viaje al futuro, y con total lealtad a la Constitución, pensando en crecer, no en enfrentar”, en alusión a los argumentos que posteriormente puso en liza para hablar del contexto actual y poniendo ejemplos con la Constitución actual.

“Ni puedo ni quiero dejar de recordar estas cuestiones. Los que creemos la Constitución tenemos que protegerla. Como presidente de Castilla y León así lo soy. Vemos peligros ciertos en los pactos políticos que se han firmado para hacer gobierno. Unos pactos que pasan ya de las palabras a los hechos”, ha afirmado.

“Es curioso, los que quieren politizar la justicia acusan a la Justicia de politizarlo, y tratan de quebrantar la separación de poderes”, Por eso ha mandado un mensaje de apoyo a todos los profesionales de la Justicia. Ha hecho referencia al artículo 14, “todos los españoles somos iguales ante la ley…. hasta ahora”, ha señalado. Además, también ha hecho referencia a los artículos 136 y 138, que habla de los privilegios entre los territorios. En su opinión, se está realizando una “bilateralidad excluyente que genera privilegios. Quieren más dinero de la hucha común a costa de los demás”, ha asegurado recordando unas palabras del presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés.

“Muchas veces he dicho que nuestra Constitución es muy valiosa y lo tiene que seguir siendo, por eso hay que cuidarla porque siempre habrá quien quiera sepultarla, incluso desde dentro, pero en este caso se hará por un interés personal y no general. Sin Constitución no hay solidaridad ni progreso”, ha añadido.

Mañueco ha vuelto a insistir en que serán “firme” con cualquier movimiento de los separatistas y por eso “tendrán acción desde la Junta” en los tribunales. “Conceptos como amnistía, referendos no son ideas, ya son acciones que se han iniciado y tienen efectos en nuestras vidas. Yo garantizo que estaremos al lado de la Constitución, de quienes quieren sesgarla por la puerta de atrás. Queremos separación de poderes, igualdad, solidaridad y no dudo de que seguiremos contando con una CE a la altura de este pueblo y esta nación”, ha concluido en su intervención.

Agustín de Vega: “Hay nubarrones en el cielo sobre la Constitución”

También ha acudido el presidente del Consejo Consultivo, Agustín de Vega, quien ha recordado que el año pasado, durante unas jornadas similares celebradas también en Salamanca, se hablaba de “nubarrones en el cielo”, en esta ocasión, y ante el contexto nacional ha reconocido que estamos ante “una tormenta seria con aparato eléctrico sobre la Constitución”. El presidente ha añadido que los rayos caen “sobre todo en el título 8, el dedicado al Estado de las autonomías, también en el artículo 2 de la unidad del Estado, de la unidad de España. Y en cierto modo, por la pereza política de no haber retocado algunos aspectos de la Constitución”. Además, ha añadido que también caen rayos sobre “la ingenuidad de haber pensado en estos 45 años que nunca se iban a producir este tipo de situaciones tan extremas con respecto a la Constitución”.

Mañueco con Agustín de Vega

Así, ante la pregunta si está en riesgo la Carta Magna, De Vega ha afirmado que tiene que “soportar algunas tensiones muy complicadas desde el punto de vista del Estado autonómico. Y esperemos que vaya poco a poco suavizándose la situación porque la realidad política parece que está atropellando, atropellando día a la propia Constitución.

Por último, ha preferido no pronunciarse sobre si la ley de amnistía es anticonstitucional: “No puedo pronunciarme, porque el Consejo Constitucional a lo mejor tiene que manifestarse, por eso no puedo pronunciarme. Todos los datos objetivos, los hechos sucedidos hasta el momento, pues llevan a deducir posiblemente a los oyentes, a los lectores, que los privilegios en un Estado de derecho no caben, porque rompen el principio de igualdad. Pero esto no digo que la ley de amnistía finalmente aprobada, que todavía es una proposición, no digo yo que sea inconstitucional, por supuesto no me puedo pronunciar”, ha insistido.

