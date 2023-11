El sentido y emocionado adiós de Óscar Puente y Ana Redondo: “Hasta siempre y gracias”

El pleno ordinario de este mes de noviembre, en la mañana de este lunes, 27 de noviembre, ha arrancado con la felicitación por parte del alcalde Jesús Julio Carnero a Óscar Puente tras su nombramiento como ministro de Transportes y Movilidad Sostenible y también a Ana Redondo como ministra de Igualdad.

Ambos acudían, antes del comienzo de la sesión, al despacho del alcalde para despedirse y entraban en el salón de plenos bajo los aplausos de los simpatizantes que aplaudían desde lo alto.

Ana Redondo, ministra de Igualdad, comenzaba asegurando que los “asesinatos son insoportables” y hay que luchar para frenar el número de “54 mujeres asesinadas este año” tras el último capítulo del presunto asesinato a una mujer de 25 años en Madrid.

“Mi ciudad ha sido un lugar en el que ir y volver. Valladolid es parte de mí. Me voy con emoción, pero parte de mí queda aquí. El ministerio y la responsabilidad que asumo podrán participar todos los que quieran denunciar. Soy servidora publica socialista. Intentar cambiar las cosas para que la gente viva mejor. No es un punto y aparte sino seguido. Estaré atenta a los problemas que surjan en Valladolid”, ha afirmado Redondo.

La nueva ministra de Igualdad ha añadido que la política es “solucionar los problemas de la gente” para “mejorar la España nuestra que tanto queremos”, antes de renunciar a su acto como edil en el Ayuntamiento, algo obligado al ser nombrada ministra.

Óscar Puente y Ana Redondo en su último pleno

Por su parte, Óscar Puente, nuevo ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, no ha preparado discurso alguno para “hablar desde el corazón” y dar las gracias a la ciudadanía de Valladolid por “hacer realidad mi sueño”.

“No sé si cumpliré con el dicho de “al lugar donde fuiste feliz, mejor que no trates nunca de regresar”. Creo que son mis últimas palabras como concejal. Me cambiaría por el señor Carnero, está claro. Me hubiera gustado estar más tiempo al frente del Ayuntamiento de Valladolid, pero así es la democracia”, ha asegurado Puente.

Sin embargo, ahora es ministro y ha agradecido también la labor de los trabajadores del Ayuntamiento de Valladolid, a los militantes y a los ciudadanos. Ha añadido que el consistorio está lleno de “grandes profesionales” pero que ahora le toca “servir a España”.

“Ojalá consiga los objetivos que me he propuesto. Hasta siempre y gracias”, ha finalizado Óscar Puente antes de que se concretara su renuncia y también la de Ana Redondo. Celia García y Antonio Otero ocuparán sus puestos y tomarán posesión en el próximo pleno del mes de diciembre.

“Nuestros éxitos serán los suyos”

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha querido dirigir unas palabras a los dos nuevos ministros. “Os conozco a los dos y vais a defender los intereses de España y Valladolid. Sé que todos los temas en materia de Transportes e Igualdad será atendidos”, ha explicado Carnero.

“Todos nuestros éxitos van a ser los suyos. Mucha suerte”, ha finalizado Carnero.

