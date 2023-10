La ascensión de El Mariquelo a la Catedral pone de actualidad los problemas de los enfermos de ELA

Cada 31 de octubre, desde hace 37 años, el folclorista charro Ángel Rufino de Haro, 'El Mariquelo', protagoniza uno de los eventos más conocidos de la ciudad. Es la ascensión a la torre de la Catedral Nueva de Salamanca, en commemoración de un hecho histórico acontecido esa misma fecha, pero en 1755.

También es costumbe que El Mariquelo invite a participar, y cómo no, en plan solidario, a diversas asociaciones de carácter social. En esta ocasión han sido la Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica de Castilla y León (ELA) y de la Asociación Parkinson Salamanca. En este sentido, una enferma de ELA puso en evidencia las carencias en el conocimiento de esta enfermedad, no solo en la sociedad, sino también en los servicios sanitarios.

Así, explicaron que un joven que padecía ELA "estuvo casi media hora tirado en el suelo porque sus síntomas los confundieron con otra enfermedad". Por eso, piden a todas las instituciones "apoyo para dar a conocer esta terrible enfermedad". Es más, piden que "no se nos trate con con prioridad sobre otras dolencias, pero sí en ciertos casos". No dejaron pasar el tema de la eutanasia, ya que algunos enfermos terminales piden "irse de la mejor manera posible". Ello, apuntan, "`para no arruinar, tanto económica como socialmente, la vida de las familias".

Programa de la ascensión

La 37 ascensión de El Mariquelo a la torre de la Catedral, como se decía anteriormente, va en apoyo de los enfermos de Parkinson y ELA. Además, será un homenaje a los comerciantes de la región, tales como Nicolás Armenteros Manzano, director técnico de Legumbre de Calidad; José Antonio Ramos Andrés, director de Onda Cero Salamanca; Blas Rodríguez Boyero, Los Arrieros y cura de Fuenterroble, y Joaquín Marcos Redero, gerente de la panadería de Arapiles.

El programa se inicia alrededor de las 10.00 horas del martes 31 de octubre con un desfile folclórico con representantes de País Vasco, Andalucía, Castilla y León y la propia Salamanca que, como es costumbre, siempre es muy animado. Sigue el ascenso a la torre de la Catedral, a las 11.30 horas, que es seguido por miles de personas que se concentran en la plaza de Anaya y calle Rúa. Para el mismo también acuden, expresamente, turistas de Francia e incluso de Estados Unidos, dada la popularidad de este singular evento.

Sigue un almuerzo, previa inscripción, en el Casino de Salamanca, y luego, ya a las 18.00 horas llegan los cánticos, toques y bailes tradicionales en una animada fiesta en la Plaza Mayor con, no podía ser menos, el popular 'Mariquelo' como personaje autóctono charro.

La subida a la Torre de las Campanas data del 31 de octubre de 1755 cuando el terremoto con un 9 en la escala de Richter, en las costas de Lisboa, obligó a los charros a refugiarse en la catedral.

Por ello, un miembro de la familia de 'Los Mariquelos' asciende en cada aniversario para agradecer que la catedral se mantuviera en pie. Sin embargo, la tradición quedó suspendida durante ocho años hasta que Ángel la retomó.

