Mañueco invita a los candidatos del PP a ejercer como “antídoto” del ‘sanchismo’, el “virus de la política española”

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, invitó este jueves a los candidatos de su formación en Salamanca a ejercer como “antídoto” del ‘sanchismo’, que calificó como “el virus de la política española”. El mandatario de los ‘populares’ de Castilla y León planteó las próximas elecciones municipales del 28 de mayo como una oportunidad de “sacar tarjeta amarilla” al PSOE, quien gobierna en La Moncloa, para, más tarde “sacar la tarjeta roja en las generales” de finales de año, según informa Ical.

Fernández Mañueco ha asegurado que “la Ministra Teresa Ribera, en vez de reconocer que el Gobierno no hace nada contra la despoblación, miente sobre los consultorios médicos de nuestra tierra. Tiene dos opciones: O pide disculpas a Castilla y León o dimite. Porque ahora hay otra modalidad de ataque a Castilla y León: insultos desde el Congreso y bulos contra Castilla y León, nuestros consultorios y nuestras escuelas rurales. Como si Castilla y León fuera el tercer mundo. Un poco de respeto. Mire, señora Ribera, eso es desconocimiento, malicia o las dos cosas: En Castilla y León tenemos la mayor red de consultorios de España. Y tenemos escuelas abiertas desde 3 alumnos en nuestros pueblos. Nuestra Comunidad está entre las mejores de España. Nuestra educación es la mejor de España. Podría decir que Teresa Ribera es la peor Ministra o es que las hay peores. Teresa Ribera vete. No ofendas a nuestra tierra. Sentimos un profundo orgullo por Castilla y León”.

“Buscamos el voto de una gran mayoría, respetando a las minorías, para gobernar pensando en todos. No es un juego de palabras. ¿Qué hace el sanchismo? Buscar a las minorías de radicales, porque no convence a la mayoría. Os digo una cosa y cumplidla siempre: Defended los intereses de vuestros pueblos, villas, ciudades y provincias. Antes que el PP vuestros vecinos, y luego el Partido Popular. Otros, en cambio, desprecian su propia tierra, a la gente de su propia tierra. El ejemplo lo vimos la semana pasada. El sanchismo y sus escuderos ofendieron a todas las personas de esta tierra al despreciar el acto de los Premios de Castilla y León. Porque no creen en Castilla y León, están solo preocupados por su partido y por Sánchez. Están más preocupados de su partido que los vecinos, que de Castilla y León y eso es gravísimo. Insisto: nosotros, con la gente. Ellos, con la radicalidad y con Sánchez”, señaló el popular.

Elecciones autonómicas

El presidente indicó que “hace poco más de un año se celebraron las elecciones autonómicas y quiero agradeceros a todos el esfuerzo que hicisteis. Me disteis vuestro apoyo, vuestro ánimo y vuestro impulso para lograr la victoria, y así lo hice. Os volcasteis conmigo y yo ahora me voy a volcar con todos para lograr una gran victoria el próximo 28 de mayo”.

El líder del PP también afirmó que “todas las elecciones son importantes, pero estas no son unas elecciones cualesquiera. Esta es la oportunidad para que Castilla y León le saque una tarjeta amarilla al sanchismo, anticipo de la roja en las generales y echaremos a Sánchez de la Moncloa”.

Finalmente, Fernández Mañueco aseguró que en “todos los municipios de Castilla y León los candidatos del Partido Socialista tienen, en realidad, el mismo nombre y apellido: Pedro Sánchez. Sánchez es el virus de la política española. Feijóo es el único antídoto posible. El Partido Popular y Feijóo somos los únicos que pueden sumar mayorías para derrotar al sanchismo. El sanchismo es la bronca, es el ruido en la política. Es la manipulación de la verdad y son el humo, la nada. Es atacar a quien no piensa igual, a quien no es de los suyos, a quien no quiere someterse a esta supremacía del humo y de la nada porque queremos un mundo mejor”, concluyó.

