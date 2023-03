Declarado el primer incendio de importancia en la provincia de Salamanca

Este mediodía se ha declarado un incendio en Candelario, en el que trabajan medios aéreos y terrestres, no solo de la provincia de Salamanca, sino que han tenido que venir de otras provincias, como Ávila y del Ministerio porque "no había medios suficientes en la comarca de Béjar", aseguran bomberos forestales.

Las llamas se produjeron en una zona de monte bajo situada en la parte alta de la Sierra de Candelario, donde se encontraban en labores de trabajo diversos agentes medioambientales. La columna de humo se puede ver desde los pueblos próximos y también desde algunos municipios del norte de Extremadura.

Cabe recordar que esta zona sufrió uno de los incendios más virulentos de los que tuvieron lugar el pasado verano en la provincia de Salamanca. Un fuego que alcanzó el nivel dos en Infocal y que se mantuvo activo durante varias semanas.

Además, este es el primer incendio de cierta consideración declarado este año en la provincia de Salamana y, además, aseguran bomberos forestales, "sin poner aún en marcha el plan de lucha contra incendios forestales que, todo indica, este año se verán anticipados".

Denuncian que "no existe personal ni medios aéreos en toda la provincia de Salamanca y depende en su totalidad de las brigadas AT del Gobierno para apagar los incendios forestales en esta época, aunque al señor Mañueco no le guste".

