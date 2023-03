Llamada de auxilio en Laguna de Duero para encontrar la libreta bancaria de una vecina con 600 euros

Laguna de Duero es un municipio cercano a Valladolid y de 22.642 habitantes, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Una de las tres localidades, junto a Arroyo de la Encomienda y Medina del Campo, que supera esa cifra de los 20.000 vecinos.

En el día de hoy las redes se están volcando en la solidaridad por ayudar a una de estas vecinas. Todo después de que una de ellas, a través de las redes sociales, haya pedido ayuda para dar con la libreta del banco y una importante cantidad de dinero que habría perdido otra mujer.

“Hoy por la mañana una señora ha perdido la libreta del banco y 600 euros desde el banco de la Plaza del Ayuntamiento hacia Torrelago. Es viuda, con pequeña paga y escasos recursos. No tiene redes sociales. Yo me pongo en contacto con ella si alguien la ha encontrado. Está avisada la Policía Local también. Pueden entregarla allí. Gracias”, aseguraba la denunciante a través del conocido grupo de Facebook que lleva por título: ‘Vecinos de Laguna de Duero’.

Publicacion en Facebook

Las reacciones no se han hecho esperar en un grupo que supera los 9.000 miembros. “Ojalá aparezca, por Dios”, aseguraba una de esas personas. “Si no aparece se me ocurre una cosa, poner una hucha o algo y depositar lo que buenamente pueda cada vecino”, afirmaba otra.

Lo cierto es que desde la Guardia Civil de Valladolid, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, aseguran que hasta el momento no se ha presentado ninguna denuncia en la que se haga constar esta pérdida. Desde el Ayuntamiento de Laguna de Duero tampoco saben nada, tras conversación telefónica con este medio.

La Policía Local de Laguna de Duero nos ha confirmado que tienen constancia de los hechos por la publicación que aparece en ese citado grupo de Facebook, pero añaden que, hasta el momento, nadie ha depositado en la Sala de Objetos Perdidos esta cantidad de dinero junto a la cartilla bancaria.

Una sala de Objetos Perdidos que se ubica en la calle Rafael Alberti número 73 de la localidad vallisoletana. Allí se ubica el Cuartel de la Policía Municipal del pueblo. El número de dicha sala es el siguiente: 983 54 04 62.

En principio, la pérdida habría tenido lugar en el trayecto que va desde el cajero de Unicaja que se ubica en la calle Caballeros, cerca de la Plaza Mayor del pueblo, en el trayecto hasta la zona de Torrelago.

Los agentes de la Policía Local aseguran a este periódico que en otras ocasiones, gente anónima, ha llevado grandes cantidades de dinero hasta su sala, que han conseguido volver a las manos de su dueño.

Esperemos que, en esta ocasión, ocurra la mismo.

