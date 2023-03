Los compañeros del montañero desaparecido en Béjar piden que "no paren" de buscarle: "No te mereces que te abandonen"

En tal solo 12 días se cumplen tres meses desde que desapareció José, el montañero de la Sierra de Béjar que se encontraba realizando la ruta del Calvitero. Mucho tiempo sin saber qué ha pasado y dónde se encuentra, y un solo deseo de su familia y amigos: "que vuelva a casa".

[Merche, la mujer del desaparecido en la Sierra de Béjar: "La sociedad le debe no dejarlo en la montaña"]

Los compañeros y compañeras de José salían el pasado jueves a la puerta del Hospital Universitario de Mollet, lugar donde trabajaba tanto él como su mujer Merche, para pedir que "reanuden su búsqueda y no paren hasta encontrarlo", tal y como han informado a EL ESPAÑOL-Noticias de Castilla y León.

"Nos enteramos un 31 de diciembre de que estabas desaparecido y nos quedamos consternados ante la noticia. Hemos estado siguiendo todas las informaciones sobre tu búsqueda, compartiendo las noticias y algunos compañeros han ido a buscarte", lamentan.

Y es que ya han pasado muchos días sin tener rastro de él. Por esta razón, han unido fuerzas para "pedir y exigir" a las autoridades competentes de Cataluña, Extremadura y Castilla y León que "reanuden la búsqueda" y no paren hasta encontrarlo. Con la voz entrecortada, una de sus compañeras decía alto y claro: "Para nosotros no eres un nombre más en la lista de desaparecidos que quieren arrinconar en el olvido".

Asimismo, en este emotivo comunicado a las puertas del que es su trabajo recordaban "su buen humor, sonrisa, historias de submarinismo y las horas que pasaba mirando estrellas y planetas". La lucha no cesa y el deseo que tienen es que "aparezca de nuevo por el pasillo dando los buenos días". "No te mereces que te abandonen en la Sierra y no sigan buscándote hasta encontrarte. Sabemos que tú no lo harías", afirman.

Cartel pidiendo que continúe la búsqueda

Su mujer, Merche, también ha querido estar presente de alguna manera en esta reivindicación de sus compañeros, y lo ha hecho mediante un comunicado. En él ha dado las gracias a todos por el "apoyo incondicional en estos momentos tan duros". También ha afirmado que este acto sirve para decir que no van a permitir "que olviden que él sigue allí" y que no van a "dejar de luchar para que rastreen cada centímetro de esa Sierra hasta que lo encuentren".

Por otro lado, ha querido recordar a las autoridades catalanas por su "acompañamiento y preocupación desde el primer momento, algo que no puedo decir de las autoridades de Extremadura". Lamenta que "en ningún momento" se han puesto en contacto con algún miembro de la familia, una situación que le "duele" por ser su tierra natal.

En la última parte del comunicado, Merche ha sido tajante: "José no es una prioridad para ellos, aunque para la familia, amigos, compañeros y para mí, sí. No vamos a rendirnos. Pido que no paren hasta que lo podamos traer a casa".

Al parecer, en esta mañana de viernes, la subdelegada del Gobierno se ha puesto en contacto con Merche para decirle que se va a montar un operativo de búsqueda como hubo en enero para buscarle. Por ahora, se desconoce la fecha en la que se llevará a cabo.

