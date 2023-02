De la Torre presenta 150 avales como "cifra simbólica" y evitar "presiones" a los militantes que la apoyan

Chabela de la Torre, precandidata a presidir el PP de Salamanca, ha presentado este viernes, 24 de febrero, con "todo el ánimo del mundo y toda la ilusión posible", hasta 150 avales y los cuales ha calificado como "cifra simbólica" para registrar su candidatura en el congreso provincial de los populares. Dicha cifra no ha sido escogida al azar, sino que se trata de esquivar las "presiones" a las que están sometidos los militantes que la apoyan, según ha denunciado.

Es el doble de avales de los que el reglamento del congreso exige, ya que establece el mínimo en 75. Sin embargo, Chabela ha señalado en declaraciones recogidas por la agencia Ical que no han metido los justos porque "puede alguien tener tentaciones de anular alguno por algún motivo". Por otro lado, ha aclarado que no presentan más por la "constancia que tenemos de las presiones que está recibiendo la gente que de una u otra forma muestra su apoyo hacia nuestro movimiento". "No queremos que la gente se exponga innecesariamente", ha recalcado.

Chabela de la Torre, acompañada por militantes, ha acudido a la sede del partido para registrar los avales, lugar donde ha aprovechado para valorar la cifra presentada por Carlos García Carbayo, quien ha entregado un total de 1.185. En este sentido, ha ironizado que le parecen "muy pocos", ya que si "ha afiliado a 2.000 personas en dos meses", podría haber "presentado más".

También ha mostrado su decepción por la decisión judicial de no aceptar las medidas cautelares contra la afiliación de alrededor de dos millares de militantes en estos últimos meses. Chabela ha asegurado que sí está "decepcionada", pero ha puntualizado que "no se trata de eso, sino de acatar las decisiones judiciales". No obstante, ha señalado que ahora procede registrar una demanda y es ahí donde "se procederá a aportar las pruebas que en este momento dice el juez que no tiene".

Preguntada sobre llegar a un acuerdo para crear una Ejecutiva de consenso, De la Torre ha querido pasar la patata caliente a su rival y ha asegurado que "siempre" han estado dispuestos a hablar "desde el minuto cero". Sin embargo, preguntada por quién debería levantar el teléfono para llevar a cabo dicho acercamiento, ha afirmado que entiende que es "el aparato, que es el que lo descuelga para otras muchas cosas, menos para eso".

Sigue los temas que te interesan