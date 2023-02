"Guijuelo debe crecer en infraestructuras, hoteles y restaurantes para promover el turismo"

Guijuelo está inmerso, como realiza cada anualidad salvo los años de pandemia, en la Fiesta de la Matanza Típica, a celebrar entre la Plaza de la Matanza o de Castilla y León y la Plaza Mayor. A su alrededor se organizan otras muchas actividades como concursos, ferias o rutas de pinchos. Además, este evento busca promocionar turísticamente a la Villa chacinera con el cerdo ibérico y, sobre todo, el jamón. En la organización se encuentra la concejala de Turismo, Sandra Méndez, de la que va de la mano el cortador de jamón, cocinero y animador.

Son mucas las celebridades que estas fechas se pasan por Guijuelo para ser nombrados 'matanceros' y, de paso, promocionar y saborear la espectacular gastronomía que ofrecen los restaurantes locales, cada día más cercanos a la excelencia.

- Concejala, un año más, Guijuelo, protagonista de la gastronomía con la Matanza Típica.

Sí, ya son muchos. Este mes de febrero lo dedicamos a las Jornadas de la Matanza Típica en su 37 edición, una Fiesta de Interés Turístico Regional desde el año 2011. Es una cita obligada durante cuatro fines de semana. Un evento en el que año a año hemos ido incorporando novedades, como la Fiesta de la Pesada, las fiestas del Mondongo, la Feria Gastronómica, que este año será ya la 5.ª edición, la 7.ª Ruta de Pinchos por todos los establecimientos de la localidad, con diferentes pinchos del cerdo ibérico y con menús de matanza. Es una cita obligada en febrero para la gente que quiera conocer un poquito más lo que es la matanza tradicional y cómo trabajamos en Guijuelo.

- Fuera de lo que es el evento cultural en sí, ¿qué supone para Guijuelo estas Jornadas de la Matanza Típica?

Supone un revulsivo en este mes de febrero, que, además, es uno de los meses de los que hablamos como 'la cuesta de enero', pero quizás febrero es peor. Nuestras fiestas de invierno, como la Matanza, tengo contacto con los hoteles, con la hostelería, y me dicen que hacen un mes bueno, que es prácticamente un salvavidas. Siendo invierno están todos los hoteles llenos, los restaurantes con reservas, mucha animación por el pueblo y, bueno, si encima el tiempo tan bonito que hace con sol, creo que es un revulsivo para la economía de Guijuelo.

- ¿Qué importancia tiene el jamón para Guijuelo, desde el punto de vista de la concejal de Turismo?

Es una bendición que tengamos un producto y que se elabore ese producto en Guijuelo, como es el jamón. Es verdad que muchas veces decimos que Guijuelo no tiene grandes monumentos, pero claro, no podemos tener todo, no podemos tener el mejor jamón del mundo y además tener todos esos monumentos. Por eso, el jamón supone nuestra base y nuestra industria. Tenemos cerca de trescientas industrias que generan muchísimos puestos de trabajo, y que para la economía de la provincia, no solo de Guijuelo, son un revulsivo.

La concejala de Turismo, Sandra Méndez, a la derecha, junto al alcalde, Roberto Martín, y el animador Jesús Merino L. Falcão



- Últimamente se habla mucho de la importancia que le está dando Guijuelo al turismo.

Sí, es verdad. Ya sabes que cuando empecé de concejala de Turismo prácticamente acabamos de abrir el Museo de la Industrina Chacinera, que este año ya cumple 13 años. Han sido muchos los visitantes que han pasado por aquí y, poco a poco, hemos ido incorporando nuevas cosas a este turismo, porque creo que es importantísimo explotar lo que es nuestra industria y nuestro producto, el cerdo ibérico.

- ¿Como cuáles, concejala?

Hay otros ejemplos muy claros, como puede ser el mundo del vino, que yo siempre lo comparo un poco, porque son productos muy similares en ciertas cosas. Existe ahora mismo el enoturismo en España que el año pasado ha generado, aparte de miles de puestos de trabajo, una riqueza importante. Por ello, queremos desarrollarlo con el producto que tenemos, como es el cerdo ibérico, con estas Jornadas de Matanza. Son muchas las iniciativas que ya existen por parte de fábricas industriales con el jamón dentro de la Ruta del Ibérico. Creo que eso es importantísimo que lo fomentemos, que lo cuidemos y que lo desarrollemos. Esto no es de un día para otro, lógicamente, porque necesitamos además esa parte de inversión privada, para que Guijuelo crezca en infraestructuras, en hoteles, en restaurantes, y en cosas que puedan promoverse con el turismo.

- Uno de los negocios que cada día está más en boga y tiene más importancia es la gastronomía en Guijuelo.

Claro que sí. Por eso luchamos. Creo que, como te digo, tenemos el mejor producto que, los mejores cocineros del mundo, ahora mismo en sus recetas no falta el cerdo ibérico, no falta el jamón, no faltan esos otros productos derivados. De hecho, en todas las jornadas de matanza siempre intentamos traer lo mejor de la gastronomía. Este año tendremos a Pepa del Cuenco de Pepa, un restaurante de Madrid con un sol Repsol. Le han dado el premio Excelencia en Fitur. Traeremos a Óscar Calleja del restaurante con Estrella Michelín. Todos los años intentamos traer lo mejor de la gastronomía española y que sean embajadores de Guijuelo, que es lo que pretendemos con estas jornadas de matanza.

-También a tener en cuenta, dentro del sector turístico, la experiencia de Fitur donde, prácticamente en el mundo, el expositor de Guijuelo fue uno de los más visitados.

Es verdad. Es curioso, un pequeño rinconcito donde estamos, que es un expositor muy bonito, pero humilde y pequeño comparado con los grandes países o grandes ciudades de España que asisten a FITUR, se haya convertido en uno de los más visitados. Estamos muy orgullosos de que cada vez, y tú lo has podido comprobar y ver, tenemos más visitantes. Cada edición la gente habla más de nosotros, y eso es un trabajo de muchos años.

- ¿Hacia dónde camina Guijuelo en el aspecto turístico?

Ahora tenemos proyectos muy ilusionantes. Uno de ellos es la Vía Verde. Un gran proyecto para Guijuelo, aprobado ya por el Ministerio. Quizás algo escasa de longitud, hay que decirlo, pero será un gran proyecto de futuro. Por lo demás, en Guijuelo siempre mirando hacia adelante. Agradeciendo a la industria, con los grandes industriales que tenemos, a toda esa familia del jamón y de la matanza. Y con grandísimos proyectos, como te digo, con esa Ruta del Ibérico, con la Vía Verde, con el Museo de la Industria Chacinera, que el año que viene cumplirá su 15 aniversario. Así que con grandes perspectivas.

- ¿Algo más que añadir Sandra?

Que quien no haya venido a conocer las Jornadas de Matanza no se las puede perder, porque estamos todo este mes de febrero. Y aquí les esperamos con los brazos abiertos y con un buen jamón.

