José María Fuentes, consejero de Peace City World: "Salamanca tiene para invertir todo lo que no se puede comprar con dinero"

José María Fuentes Rodríguez, licenciado en Economía por la Universidad de Salamanca y Harvard, es Asesor del Comité del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y considerado un economista internacional de alto nivel. Ejemplo es su labor de asesor principal del Ministerio de Economía y Planificación del Reino de Arabia Saudita, miembro del Consejo Ejecutivo del Centro de Estudios e Investigación Finanzas Islámicas, así como asesor de diversos bancos centrales.



Su presencia en Salamanca en el último año ha sido muy activa, ya que por sus manos pasa la elección de la ciudad de Salamanca para convertirse en una Peace City World, única con esta posibilidad, hoy, en Europa [EXCLUSIVA | Salamanca es candidata europea para crear una Peace City, que podría suponer una inversión de hasta 50.000 millones de dólares]. Los primeros pasos están dados, como aglutinar a todas las instituciones que pueden estar implicadas, así como la organización del [Peace City World Congress Salamanca 2023], que se ha celebrado esta semana, con la presencia de más de 200 empresas y una cifra superior a los 500 asistentes, inversores de todos los rincones del planeta. En sus manos ha estado la organización de este importante congreso y el satisfactorio resultado.

- ¿Por qué este proyecto Peace World City en Salamanca?

El proyecto llega a Salamanca, primero un poco por casualidad y luego, porque Salamanca se lo gana. Llega por casualidad porque el presidente de Peace World City, John Mavrak, busca ayuda para sus proyectos en los países en desarrollo en cuanto a la financiación multilateral de instituciones de desarrollo. Y entonces contacta con una persona, a través de un contacto común, y resulta que esa persona es de Salamanca. Ese contacto salmantino le dice que colaborara con él siempre que se comprometa a venir a Salamanca y a considerar a Salamanca como uno de sus posibles sitios donde realizar ese proyecto. Cuando John visita Salamanca por primera vez, se encuentra una ciudad que le ofrece todo lo que él puede buscar, que es un patrimonio histórico tremendo, con una universidad de 800 años. En palabras del jeque que nos visitó el pasado diciembre, y que nos ha visitado durante el Congreso, "Salamanca tiene todo lo que no se puede comprar con dinero", y además un aeropuerto internacional, una plataforma logística, todas esas infraestructuras que todavía no se utilizan al 100%. Pues John ve esa potencialidad que tiene para un proyecto de su sociedad.

- ¿Y este Congreso celebrado esta semana, qué supone para ese proyecto?

Este Congreso supone que Salamanca, las instituciones y los ciudadanos vean lo que está detrás de la visita del presidente John Mavrak, y vean que hay importantes empresas internacionales implicadas. Exactamente 204 empresas del extranjero inscritas. Hay 500 inscritos, de los que 311 son extranjeros interesados en el proyecto de Salamanca. Los inversores se han podido ver yendo y viniendo del Palacio de Congresos de Salamanca. Ha existido muchísima actividad, no solo dentro de la sala donde estaban las conferencias, sino en lo que son los aledaños del Palacio, dentro y fuera, llegando a acuerdos, firmando documentos del interés que tienen por Salamanca y por el proyecto que trae. Entonces, lo que esto prueba es que existen empresas e inversores detrás.

- ¿Y qué puede suponer, ya en la práctica, para Salamanca?

Para Salamanca puede suponer el cambio que necesita para dejar de perder población y para convertirse en una ciudad del futuro. Y uno de los referentes, a corto plazo, significa que el proyecto empezará a funcionar en cuanto sea posible.

- ¿Cuándo es esto? De momento se va a firmar un acuerdo entre todos los municipios del Alfoz salmantino, que es muy positivo para desarrollar el proyecto y, a partir de ahí, evidentemente, hay muchas áreas y muchos suelos que ya están preparados para recibir inversión y empresas. Se empezará por ellos mientras se hace un gran plan urbanístico, un gran plan de proyecto que se tiene que consensuar con todas las municipalidades y con todas las entidades gubernamentales.

- ¿Qué podemos obtener de provecho de lo que se ha presentado en el Congreso de Peace City World Salamanca 2023?

De momento, la visibilidad internacional que va a tener Salamanca es indudable. Ya me están diciendo que está apareciendo en decenas de medios donde Salamanca no se sabía ni que existe como Oriente Medio, Asia y África, porque en Europa y en Estados Unidos, digamos que en el mundo desarrollado, Salamanca tiene su importancia histórica, pero en esos otros lugares y muchos países asiáticos no saben ni que existe Salamanca. De momento, eso ya lo tenemos. Tenemos, como decía, 520 inscritos de ellos, algo más de 300 vienen de fuera, se están dejando su dinero en Salamanca, en hoteles, en comidas, en compras. Hay gente que viene dos días, otros 12 días, y hemos tenido aquí a 11 jeques de Oriente Medio, que están preparados para desembarcar aquí en el proyecto de Peace City World Salamanca, y en las oportunidades de inversión de las que se les va informando. Con lo cual, eso ya está sucediendo.

- ¿Destacaría algún proyecto que le haya llamado la atención presentado en este Congreso de Salamanca?

Evidentemente, uno de los núcleos principales de este megaproyecto es la Plataforma Logística, el desarrollo que desde el Ayuntamiento se le ha dado en los últimos tiempos. Y Peace City World ha sabido ver que esa plataforma logística, desarrollada en su plena potencia, puede convertir a Salamanca en el mayor nodo logístico del oeste de la Península Ibérica. Por las rutas a las que pertenece, por sus acuerdos con Oporto, Aveiro y por el interés de las empresas de transporte y de logística en deslocalizar de los puertos marítimos, que son suelos muy caros, y en los que no puede hacer un movimiento hacia dentro de tierra. Ya no hay justificación porque desde el barco se coloca en un tren, el contenedor llega a Salamanca y, aquí, ya tiene, porque hoy puede ofrecérsela a todos, las aduanas y sus depósitos aduaneros para pasar todos esos filtros administrativos que necesita un contenedor cuando llega a la Unión Europea.

- Y de lo que se habló aquí, ¿algún proyecto que vea posible?

Por ejemplo, ya están preguntando por la miel. En el Congreso ha habido varias personas que quieren tener reuniones con una empresa de miel de Salamanca. También han preguntando por Global Exchange. Se han interesado por esas empresas que son punteras en la provincia de Salamanca, para ver lo que pueden hacer, no solo en este proyecto aquí, sino para invertir en ellas y para llevarlas a sus países también.

- ¿Y a partir de ahora?

Pues a partir de ahora, que todos los municipios que se pongan de acuerdo como servicio público para que esto sea posible. A partir de aquí, lo que hay es que diseñar en detalle el proyecto Peace City World Salamanca. Tenemos un periodo en el que, tanto municipios como las empresas de nivel mundial que van a diseñar ese gran megaproyecto, vean que es lo más óptimo, que vean qué es lo que mejor puede dar a la ciudad y a la provincia la complementariedad que le falta. Aquí siempre se construirá sobre lo que hay, es construir lo que no tenemos para crecer. A partir de aquí, esa es la estrategia inmediata, construir ese plan. Acordarlo. Pero desde el punto de vista de que ese plan tiene que incluir lo que funciona y lo que es mejor para Salamanca y provincia. Esto no es cuestión de construir aeropuertos, estadios que luego se quedan vacíos. Hay que realizar un proceso de estudio muy profundo para ver qué es lo que mejor puede funcionar, y al mismo tiempo en ponderando lo que existe en Salamanca y provincia. Añadir todo lo que no tiene, que se vea que va a tener éxito.

- Siempre es muy llamativo el tema de las cifras. ¿Se puede hablar de una cifra aproximada de lo que puede suponer en inversiones?

Vamos a ver, siempre se ha considerado una inversión mínima de unos 15.000 millones de euros para el proyecto en su totalidad, pero eso era cuando contábamos con siete municipios. Ahora tenemos 13 municipios en el proyecto, con lo cual las dimensiones se van agrandando, el interés va creciendo porque hay que tener en cuenta, además, que este tipo de proyectos se venden mejor cuanto más grandes son, porque las sinergias entre las empresas que vienen son más importantes.

- ¿Ponemos una fecha?

Las empresas pueden empezar a venir, porque ya hay suelo industrial en los distintos municipios. Si bien no hay un plan global, habrá empresas que puedan y quieran instalarse inmediatamente, e inversiones que puedan realizarse porque existan oportunidades. Otras querrán esperar a que esos compañeros de viaje vengan, porque las sinergias que tienen con ellos son necesarias para su plan de negocios.

- ¿Algo más que añadir?

Una cosa muy importante es que para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los principios medioambientales, de impacto social y de gobernanza, el proyecto se diseña desde el momento cero. De tal manera que todos los recursos técnicos, humanos y materiales tienen que salir primero de las zonas más cercanas al proyecto. Es decir, todos los trabajadores que se necesiten, primero van a salir de Salamanca y la provincia, después de Castilla y León y luego de España. Es decir, que durante el desarrollo del proyecto se espera que el desempleo baje drásticamente, porque por obligación, para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el impacto local y regional que tiene este proyecto, es obligatorio contar con los recursos locales.

